Los Alazanes de Granma solo jugarán cinco partidos –dos subseries- fuera del estadio Mártires de Barbados, de Bayamo, en su condición de home club, durante la 60 Serie Nacional de Béisbol (SNB).

“Se indicó a nivel nacional que no se va a jugar en ningún municipio; solamente en los estadios cabeceras y secundarios ”, precisó Juan Enrique Orozco Amaya, comisionado provincial de béisbol.

Orozco Amaya abundó que en el caso de Granma “se hizo una excepción con Niquero (estadio Tirso Hidalgo), que acogerá un desafío”.

De acuerdo con esta regulación, Manzanillo acogerá cuatro desafíos (6-7-8 de octubre vs Holguín y 29 de noviembre vs Cienfuegos) y uno Niquero (28 de noviembre vs los Elefantes).

La medida responde al protocolo establecido por el organismo rector de la pelota en Cuba para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

En esta ocasión, los Alazanes verán limitado su periplo dentro de la provincia, en relación con campañas anteriores que tradicionalmente jugaban en los municipios de Yara, Río Cauto, Campechuela y Buey Arriba.