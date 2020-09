Comparte













El grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, encabezado por el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aprobó este sábado la decisión de retroceder a la segunda fase de recuperación de la COVID-19 a Ciego de Ávila, exceptuando el municipio capital, que pasa a la primera fase.

Tal decisión está respaldada por la compleja situación epidemiológica que se manifiesta en dicha provincia, donde se confirmaron 30 nuevos pacientes positivos en los últimos 15 días, con presencia en seis de sus diez municipios, y este sábado se abrió un evento de transmisión local, que se suma a otros 17 que continúan activos en el país.

A partir de ese nuevo escenario en el municipio de Ciego de Ávila, se adoptó también la medida de detener la continuidad del curso escolar en las escuelas que allí se encuentran enclavadas, hasta tanto se logre una estabilidad epidemiológica en el territorio, de acuerdo con los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud Pública.

Al referirse a lo sucedido en la central provincia, el Jefe de Estado insistió en la prioridad con que se debe analizar detalladamente todo lo que ha ocurrido con cada uno de los casos confirmados en las más recientes jornadas, lo cual permitirá fortalecer el sistema de enfrentamiento a la epidemia en el territorio, a partir del conocimiento de las vulnerabilidades que pueden haber existido en los modos de actuación.

Justamente a Ciego de Ávila, detalló el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, corresponden cuatro de los 32 pacientes positivos reportados este sábado, con lo cual suman 26 quienes permanecen ingresados en la provincia diagnosticados con la enfermedad. De igual manera, puntualizó que de los 52 casos con fuente de infección sin precisar que se acumulan en el país durante los últimos 15 días, 11 pertenecen a este territorio.

Respecto al evento de transmisión local en cuarentena abierto, el Titular de Salud Pública comentó que se ubica en el consejo popular Lugones, del municipio de Ciego de Ávila, donde sumaban ocho las personas confirmadas. En 26 manzanas –dijo- hasta el momento se ha definido un universo de población a pesquisar de tres mil 380 habitantes.

Desde esa provincia, el gobernador Tomás Alexis Martín Venegas explicó que a partir de los casos diagnosticados se han abierto nueve controles de focos, cuatro en el municipio de Ciego de Ávila, y otros cinco distribuidos en los de Venezuela, Majagua, Florencia, Chambas y Ciro Redondo.

Teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica que transita el territorio avileño, aseguró que desde hace cuatro días en el municipio cabecera se habían adoptado medidas de restricción, con el propósito de frenar los contagios.

Respecto al nuevo escenario que comienza a vivir la provincia en el retroceso de fases, refirió que constituye una prioridad garantizar el cumplimiento de todas las medidas que ellas implican y están contenidas en el Plan para la prevención y control del nuevo coronavirus.

Comentó, además, que de acuerdo con la evaluación realizada por el Consejo de Defensa Provincial, de conjunto con un equipo de trabajo del Ministerio de Salud Pública, se decidió reforzar varias de esas acciones, sobre todo las relacionadas con la evaluación integral de los controles de focos abiertos en las comunidades y la búsqueda de nexos epidemiológicos entre ellos.

Durante la reunión, con sede en el Palacio de la Revolución y dirigida por el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, se conoció también que en Matanzas se manifiesta una tendencia a la disminución de nuevos pacientes relacionados con el evento de transmisión local activo en el consejo popular de Santa Marta, en el municipio de Cárdenas, que ya transcurre por su noveno día con medidas de aislamiento total.

Según dio a conocer el gobernador Mario Sabines Lorenzo, allí se han estudiado dos mil 339 personas y al momento de la reunión del grupo temporal el evento acumulaba 42 casos, de los 45 que se han diagnosticado en la provincia desde que se comenzaron a detectar nuevos pacientes en el mes de agosto.



Aseguró que en las diferentes áreas se lleva a cabo una rigurosa vigilancia epidemiológica, con un reforzamiento en las acciones de pesquisaje, al tiempo que diariamente se chequean las medidas de atención a la familia y de limitación de movimiento, las cuales ayudan a que se cumpla con el aislamiento social requerido. Estas acciones nos permitirán –puntualizó- que cualquier caso que pueda ir saliendo quede en cuarentena y así la transmisión no se extienda a otros lugares.

En particular sobre el curso escolar en la provincia, que transcurre con normalidad, el grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus aprobó la propuesta de las autoridades matanceras de no reanudar las clases la próxima semana en el municipio de Cárdenas como inicialmente se había previsto.

La decisión, validada por el Ministerio de Educación, permitirá avanzar un poco más en la atención que se da al evento y los diferentes focos activos, lo cual pondrá al territorio en mejores condiciones para retomar el proceso lectivo en los diferentes niveles de enseñanzas.

Al comentar puntualmente acerca del desarrollo del curso escolar en el país, el Presidente de la República ratificó el principio de continuar el curso escolar con la mayor calidad y seguridad posibles, tanto para nuestros estudiantes como trabajadores.

Desde Artemisa, donde se han confirmado 74 casos en las dos pasadas semanas, el gobernador Ricardo Concepción Rodríguez explicó que se aprecia una estabilidad en el diagnóstico de nuevos pacientes asociados al evento de transmisión local activo en la Empresa de Construcción y Montaje de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Por otra parte, evaluó que en estos momentos la mayor incidencia se mantiene en el evento del municipio de San Cristóbal, donde se continúa aplicando con rigor la cuarentena establecida y las medidas correspondientes a la situación epidemiológica que allí persiste.



Las autoridades gubernamentales de otras dos provincias del occidente del país, Pinar del Río y La Habana, rindieron cuenta también este sábado ante el grupo temporal de trabajo. Con 9 y 495 casos, respectivamente, confirmados en los últimos 15 días, ambos territorios manifiestan un comportamiento diferente de la epidemia, no obstante, en ninguno de ellos se descuida el control de las medidas epidemiológicas diseñadas.

El gobernador pinareño Rubén Ramos Moreno aseveró que en La Palma, donde se encuentra activo un evento de transmisión local y se acumulaban 33 casos, se mantiene el pesquisaje diario de la población y se continúa trabajando para detectar con agilidad cualquier nuevo sospechoso o contacto.

Entretanto, en la capital del país, especificó el gobernador Reinaldo García Zapata, se encontraban activos 12 eventos de transmisión local y 150 controles de focos. De los 20 casos reportados en la jornada, comentó, 18 estaban ingresados en el momento del diagnóstico y el resto fueron detectados a partir de pesquisas a grupos vulnerables en las comunidades.

La Habana continúa siendo la provincia donde se constata la situación más compleja del país con las mayores cifras de diagnosticados diariamente; 582 personas positivas a la COVID-19 ingresadas en sus instituciones hospitalarias; y una tasa de incidencia por cada cien mil habitantes durante las dos últimas semanas de 23, 18.

Al cierre de una nueva semana de enfrentamiento a la COVID-19, -enfermedad que ha contagiado a más de 26 millones de personas en el mundo, cuatro mil 298 de ellas en la Mayor de las Antillas-, se ratifica que el constante empeño del Gobierno cubano y el sistema de Salud Pública por salvar vidas requiere del acompañamiento consciente y responsable de nuestra población en el cumplimiento de todas y cada una de las medidas que se han dispuesto para contener el nuevo brote de la epidemia.