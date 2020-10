David, te llamaremos siempre

Comparte













Falleció el destacado periodista bayamés David Rodríguez Rodríguez (1947-2020). Su voz acompañó a los oyentes de CMKX Radio Bayamo a través del programa Hoy en la Noticia, el cual condujo durante varios años. Su peculiar estilo narrativo y de opinión además de una larga trayectoría profesiona le valió el Premio Rubén Castillo Ramos por la Obra de la Vida.

Publicamos a continuación la última entrevista concedida al Semanario La Demajagua.

Le llaman David y suyas las campanadas de hoy

Este líder de opinión pública, nació en Bayamo cuando se preparaba la noche buena de 1947. Dirigió el noticiero provincial de radio y ostenta el Premio por la obra de la vida Rubén Castillo Ramos

“Soy David Gregorio Rodríguez Rodríguez y juro que cuando encuentre a la persona que me puso el segundo nombre, lo arrastraré por las calles de Bayamo-dijo jocosamente al iniciar nuestro encuentro.

ANTES DE IR A LA RADIO

“Corría la década de los sesenta cuando estudiaba en el tecnológico habanero Rubén Martínez Villena, de Rancho Boyeros, por azares de la vida lo abandoné y busqué empleo en una vaquería cercana al mercado de Cuatro caminos y, sin proponérmelo, me nombraron administrador.

“Era una hacienda moderna, cuyo ganado canadiense gozaba de excelente calidad con dos entregas de leche diaria, tremenda responsabilidad y como todo marchaba de maravillas, tomé vacaciones a su tiempo, para disfrutarlas en Bayamo.

SIN ESCAPE VISUAL

“Uno de esos días de asueto, me encontré en el parque con Juan González, un amigo optometrista, que me invitó a visitar la emisora, entonces situada en los altos del cine Céspedes.

“Quedé ensimismado por aquel encanto, preguntaba cómo era posible escuchar en las casas lo que decían desde la cabina, lo cierto es que no regresé para la capital cubana.

“Heberto Carvajal Olazábal, reportero que no puedo olvidar, al percatarse de mi interés se me acercó y dijo:

-¿Quieres ser periodista?- ante mi afirmación me sentó frente a una máquina de escribir Remington y tecleando dedo a dedo redacté lo sucedido ese día por la mañana, de acuerdo a lo pactado anteriormente con el avispado reportero.

“Aquella nota no publicable y otros consejos de redacción, me facilitaron la entrada, como colaborador, a finales de1968.

“Tenía buenos amigos en la CMKC, de Santiago de Cuba: Rolando González, Julián Navarro… y otros personajes importantes de la radio oriental, los visité,me nombraron colaborador de esa planta matriz y me enviaron a cubrir la zafra de los Diez millones en Mayarí.

“Por ese tiempo Amancio Rodríguez se integraba a la provincia de Oriente y junto al equipo de trabajo santiaguero partimos hacia Radio Maboa, con el propósito de acercar audiencia a nuestra región.

“Cumplida la misión retorné a la planta bayamesa, pero por decisiones administrativas no encontré empleo y pasé a trabajar como Jefe de Medios Básicos, en la Empresa de Desarrollo de Edificaciones Sociales y Agropecuarias, de Bayamo, ubicada en Calle Martí y Augusto Márquez.

“Apenas tenía conocimientos para el desempeño de mis funciones, pero necesitaba el sustento económico aunque, en honor a la verdad y a pesar de los reiterados intentos, jamás cuadré el inventario.

“Pasaron los años y Ángel Ramos Cutiño, entonces nuevo director de la radio, me reclamó y retorné gustoso a mi segunda temporada, como dicen ahora, este fabuloso medio es como la sangre que llevo dentro, el refugio de mis nostalgias, de mis sentimientos, de mi vida.

¿Y LA CRÓNICA?

“Es un género hermoso del periodismo literario que narra de forma detallada, secuencial un determinado hecho y lleva implícito el sentimiento humano, por eso escribí alrededor de trescientas, algunas lamentablemente perdidas en el éter, otras conservadas en mi página de Facebook.

HOY EN LA NOTICIA

“Aunque no me alisté como fundador de esa revista informativa de los amaneceres, concebida por el periodista Daniel García Zayas, la considero como la hija que ayudé a engendrar, me apoderé de su ritmo, de la conducción junto a la locutora Elisa Espinosa y me mantuve durante 29 años transmitiendo aliento positivo al pueblo de Granma, convencido de que nuestra batalla se gana entre todos.

¿NOSTALGIA?

“Ya no estoy en activo, pero feliz porque los continuadores llevan consigo el abanico de conocimientos que nunca tuve”.

ACOTACIÓN

Este sencillo personaje, que conoció de cerca los golpes de la vida, alzó levemente la mano derecha y en conocido ritual tocó tres veces a la mesa, tal vez convocando a los orishas:

-David me llaman -dijo sonriente-por ahí nos veremos.

David Rodríguez, más de 40 años entre crónicas radiales

Siempre es difícil escribir acerca de alguien para quien el periodismo, y en especial la radio, constituyen la esencia de su vida. Reflejar, en pocas palabras, la pasión insaciable por esta profesión de un colega y maestro, es un reto al que hoy me voy a enfrentar y del que los quiero hacer partícipes.

Su labor como reportero, haber sido el redactor y director del Noticiero Provincial de Radio, conducir la revista informativa Hoy en la Noticia, y sobre todo ser el mejor cronista del sistema radial granmense, le han valido al bayamés David Gregorio Rodríguez Rodríguez el reconocimiento de oyentes y colegas de la prensa, así como la obtención de los premios Por la Obra de la Vida Rubén Castillo Ramos y por la Obra del Año Bartolomé Martí Pons que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en esta oriental provincia.

Por ser testigo de innumerables acontecimientos culturales, sociales, políticos y de diversa índole, la crónica se ha convertido en su mejor y más preciada arma para hacer periodismo, y al decir de David, este género “es una hermosa manera de presentar una noticia de relevancia”.

Igualmente, el vasto conocimiento sobre personalidades, historia, actualidad nacional e internacional y su humanismo han propiciado que la crónica sea el modo favorito de este radialista para llegar al pueblo, transmitiendo con metáforas, palabras atrayentes y sonoras la realidad de la época que le ha tocado vivir.

Desde que David comenzó en el periodismo hasta hoy, este, el oficio más hermoso del mundo, ha dado importantes cambios, sin embargo su esencia es la misma desde el primer indicio: informar, y para este reportero, no hay nada más palpitante que la inmediatez de la radio expuesta en una crónica que coloque al oyente en el lugar de los hechos.

La muerte del pintor y escultor español Pablo Picasso, el 8 de abril de 1973, fue el hecho que inició a David en su interminable relación con este apasionante género periodístico.

Ese día en que la cultura universal perdió uno de sus grandes,CMKX Radio Bayamo fue testigo de su primera crónica, la que abrió el camino para la creación de más de trescientas obras del género, algunas conservadas, otras perdidas en el éter, pero que en su momento reflejaron el acontecer granmense, nacional y mundial.

A David Rodríguez, de todas las temáticas le puede nacer una crónica sin embargo prefiere las personalidades históricas, intelectuales, artistas, una buena historia de un obrero, campesino, estudiante o ama de casa.

Para este periodista no conservar todas sus creaciones en el género le hace añorar una de sus crónicas más preciadas, referida al impacto de la llegada de la luz eléctrica a una comunidad rural.

Entre las líneas que llegan a su mente sobre aquella obra destaca una que hacía alusión a que “los cocuyos, avergonzados ante la luz artificial se refugiaron en los montes”.

Reflejar los cambios sociales, la cotidianidad, el andar del bayamés, la partida de un amigo, el reconocimiento a la creación artística, al igual que el avance de su querida provincia Granma, entre otros temas, forman el centro de su quehacer periodístico.

Si pregunta en CMKX por el mejor cronista de esa emisora, sin duda alguna le dirán que es David Rodríguez, maestro de generaciones, quien al recorrer las calles de su ciudad natal, Bayamo, nunca se aparta de la profesión que tanta satisfacción le ha dado.