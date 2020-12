No hay diálogo

Comparte













Cualquier ciudadano normal, sea del lugar que sea, no vería jamás con buenos ojos que una nación extranjera tomara las riendas de su país, interviniera militarmente y decidiera por tanto en el destino de sus habitantes.



Por una elemental razón que es el sentido de pertenencia, cada quien desea y hace posible al precio,– incluso el más alto que es la propia vida–, tener la posibilidad y el derecho soberano de mandar en su país. Cuba, no es una excepción, todo lo contrario, es un ejemplo secular de lucha por su independencia, proclamado el 10 de octubre de 1868 con el inicio de las guerras libertadoras , primero contra el colonialismo español y luego contra la injerencia norteamericana que propició una de las más sangrientas dictaduras de este hemisferio con Fulgencio Batista y que cobró la vida de más de 20 mil cubanos.



Si alguien pensó que el gobierno norteamericano iba a ver con buenos ojos la pérdida de su posesión más querida, no quizás por sus riqueza naturales, sino más bien por su posición geográfica como llave del Golfo, estaba equivocado. Ahí comenzó entonces la peor de las batallas, agresiones abiertas y encubiertas, guerra fría, bloqueo comercial y económico y todo tipo de artimañas para derrotar la Revolución Cubana, que además abrió un camino para el resto de las naciones caribeñas y latinoamericanas.



Limitado y privado, asediado, cercado y bloqueado, condenado a veces a morir por hambre y enfermedades el pueblo cubano ha resistido durante más de 60 años por una razón bien simple : aquí mandamos los cubanos.



La sociedad perfecta no existe por muy rica o pobre que sea, todo es perfectible y nunca será válido cambiar por dinero la tranquilidad de una escuela para tus hijos, donde no haya drogas, ni locos que entren con un arma y te los maten o que se te mueran de enfermedades prevenibles por falta de una vacuna o atención médica de cualquier tipo. El ejemplo es suficiente.



Pero vamos más allá, vamos con las generaciones que no tuvieron que derramar su sangre por la libertad de su patria ni luego trabajar duramente para que su país fuera cada vez mejor, generaciones que tuvieron y tienen la posibilidad de estudiar y prepararse académicamente, generaciones que forman parte del futuro de la nación, inteligentes y capaces,que son ejemplo de profesionales y obreros de diferentes sectores, que no se bastardean ni envilecen su dignidad ni su prestigio , ni enlodan a su país por el dinero.

Pero, siempre hay,claro que sí, quien lo cambia todo por notoriedad, ego distorsionado y lo que es peor, por un puñado de dólares.



Personas así, que desprecian, insultan y ofenden los símbolos patrios con una desfachatez que averguenza, que abochornan nuestra cultura, que denigran a un gremio que siempre ha sido orgullo de la nación, no merece, ni de broma, mencionarse como artista.



Personas así, no tengo dudas de que si pudieran serían felices viendo como en su país los marines yanquis se orinan en la estatua de José Martí, o como ondea la bandera norteamericana en lugar de la nuestra, cómo se llevan nuestras riquezas y nos dejan los huecos.



Entonces, no hay diálogo, con ofensas, no hay diálogo, con imposiciones, no hay diálogo, con ultrajes, no hay diálogo, con desconfianza, no hay diálogo, con agravios, no hay diálogo, con groserías… y ya sabemos que de todas estas insolencias ha habido, no hay diálogo.