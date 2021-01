Formato «burbuja» para los cuartos de final y semifinal de la 60 SNB

Comparte













La Habana.- LA COMISIÓN Nacional de Béisbol emitió hoy una nota de prensa relativa a la organización de la postemporada de la 60 Serie Nacional de Béisbol.

Por su importancia y oportunidad, JIT la reproduce íntegramente.

INFORMACIÓN DE LA CNB

Tomando en cuenta la tensa situación epidemiológica del país en la actualidad, el Consejo de Dirección del Inder ha aprobado el formato “burbuja” para las fases de cuartos de final y semifinales de la 60 Serie Nacional de Béisbol.

Los primeros cruces (1ro. vs. 8vo., 2do. vs. 7mo., 3ro. vs. 6to. y 4to. vs. 5to.) se disputarán en series de cinco juegos al mejor en tres, en dos sedes todavía por determinar en las cuales se aplicará un riguroso protocolo sanitario.

La fecha de inicio está definida: al tercer día luego del último partido recuperado de la etapa clasificatoria. Los horarios se decidirán oportunamente, ante la posibilidad de celebrar algunos choques en el horario nocturno.

Cuatro equipos (dos cruces) se asentarán en cada una de las provincias determinadas, respetando siempre el criterio de neutralidad. Es decir, ningún elenco clasificado jugará en su propio estadio.

Cada sede se activará en días alternos (dos partidos) para asegurar transmisiones radiales y televisivas en vivo, el mantenimiento y la desinfección de las instalaciones, los entrenamientos y una debida relación trabajo-descanso de los atletas.

La etapa semifinal (dos cruces) acontecerá en una misma instalación, ya bien de las anteriormente empleadas o diferente, tomando en cuenta el avance de los equipos, la situación epidemiológica imperante y otras variables. Oportunamente se informarán los detalles sobre la selección de refuerzos y el calendario.

El formato de la final se acordará más adelante también, de acuerdo con la situación epidemiológica que afronte el país.

Se ratifica que todos los partidos de la postemporada acontecerán a puertas cerradas para evitar aglomeraciones que favorezcan los contagios de COVID-19.

Pedimos a los aficionados que disfruten esta etapa cumbre de nuestra campaña beisbolera, pero cumpliendo estrictamente el distanciamiento social y las restantes medidas aprobadas. El Inder y el ICRT llevarán el espectáculo a su casa.

Comisión Nacional de Béisbol

La Habana, 13 de enero de 2021