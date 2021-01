Ministro cubano de Cultura: Otra vez sabotean el diálogo

Comparte













Alpidio Alonso, ministro cubano de Cultura, condenó los sucesos acontecidos hoy frente a la sede del MINCULT, donde se congregó un grupo de personas en actitud provocadora con la intención de protagonizar un show mediático.

En su perfil oficial en Twitter, Alonso manifestó que esas personas sabotearon nuevamente el diálogo con el organismo, y reiteró que el Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT) no aceptará presiones de mercenarios.

No permitiremos que empañen el homenaje a José Martí, advirtió el ministro al aludir a la conmemoración por el aniversario 168 del natalicio del Héroe Nacional cubano, este jueves.

«Otra vez sabotean el diálogo. El Ministerio de Cultura no aceptará presiones de mercenarios. Los revolucionarios entendemos de razones, no de coacción. No permitiremos que empañen el homenaje de la Nación Cubana a José Martí. #Cubaesnuestra. #Martíennosotros #CubaViva», tuiteó Alonso.

Esta nueva manifestación contra la cultura cubana tiene lugar en vísperas de la celebración este 28 de enero del aniversario del natalicio de Martí, que este año tendrá lugar de manera virtual debido a la situación epidemiológica provocada por la COVID-19.

El MINCULT ratificó hoy en una nota oficial su voluntad de diálogo con los creadores honestos, sobre cualquier tema relacionado con la política cultural de la Revolución cubana, y reiteró su negativa a aceptar provocaciones o a dialogar con mercenarios.