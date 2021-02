Cuba garantiza la producción de vacunas y medicamentos contra la COVID-19

Comparte













Eduardo Ojito Magaz, director del Centro de Inmunología Molecular (CIM), señaló que el concepto de estrategia productiva y reaprovisionamiento de las vacunas contra la COVID-19 en Cuba se concibió desde el comienzo de la estrategia de los candidatos vacunales.

Al intervenir en la Mesa Redonda reafirmó que cuentan con la articulación de las capacidades productivas, el desarrollo de tecnologías para cada proceso y las condiciones para garantizar los ensayos y la vacunación en esta nación y otros países.

Hemos concebido alianzas entre el CIM, el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) y el Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN); así como entre el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y la empresa Laboratorios AICA, para que no haya competencia entre los candidatos, precisó.

Mencionó que ambos equipos cuentan con capacidades productivas comerciales de las formulaciones y para el desarrollo de biomoléculas.

El directivo comentó que en 2020 todos los suministradores de materias primas se afectaron en el contexto pandémico y además, debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos a este archipiélago.

Una cantidad no despreciable de proveedores se retiraron y eso nos ha obligado a buscar alternativas, añadió.

Ojito Magaz concluyó que tienen capacidad de producir de medio millón a un millón en AICA y Biocen, cada uno por mes, lo cual permitirá asumir las necesidades del CIGB y el IFV.

Respecto a la mutación del nuevo coronavirus el experto señaló que la variante aparecida en el Reino Unido puede expandirse más rápido y la que afloró en Sudáfrica disminuye la capacidad de neutralización de determinadas vacunas, y por eso se habla de una tercera dosis.

Informó que ante esa realidad, en el país se creó un grupo, en Consejo Científico, para estudiar cómo desarrollar antígenos, modelando que posibles mutaciones puedan ocurrir no solo para ausencia de neutralización.

Añadió que aunque la situación en el territorio cubano es compleja con los medicamentos por la falta de recursos, los del protocolo de la COVID-19 tienen prioridad, pues posibilitan que sólo el tres por ciento de los pacientes infectados pasen a la gravedad, mientras en el mundo lo hacen el 10 por ciento.

Precisó también que la letalidad de la enfermedad en esta nación es solo de 0,74 por ciento y en el orbe rebasa los dos puntos porcentuales.

No obstante, insistió en que es necesario avanzar en la responsabilidad individual, porque hasta que no se corte la circulación del virus no se ha ganado la batalla y eso se logra de forma combinada.