Prohiben acceso a la ciudad de Bayamo como medida preventiva para frenar contagios por COVID-19

Limitar el acceso a Bayamo a partir de la medianoche de hoy, será una de las principales medidas a poner en práctica en la provincia de Granma para evitar mayor complejidad epidemiológica por COVID-19, confirmó a CNC TV Federico Hernández, primer secretario del Partido en el territorio durante un panel informativo especial de más de una hora de duración, en el que comparecieron además Francisco Escribano, gobernador provincial, Teresa Pérez Trinchet Directora Provincial de Educación, la doctora Kenia González Medica, jefa de atención médica en Granma, Aníbal Ramos, Rector Universidad de Ciencias Médicas de la provincia y Leonardo Labrada Director Provincial de Transporte.

El reforzamiento de medidas se realiza teniendo en cuenta la compleja situación epidemiológica que enfrenta Bayamo, al ser el municipio de mayor tasa de incidencia en Granma.

Principales disposiciones:

Transporte:

A partir de este sábado Bayamo cierra sus fronteras terrestres con el resto de los municipios.

Se suspende en la capital provincial la transportación masiva, privada, intermunicipal y hacia Las Tunas, la única ruta interprovincial que quedaba activa.

Se mantiene el funcionamiento de los puntos de control en las fronteras de la provincia con otros territorios y se establecen nuevos puntos de control en las entradas a Bayamo.

La transportación masiva estatal para trabajadores de la salud, y otros excepcionales se mantendrá con previo autorizo del puesto de mando de Bayamo.

El servicio urbano mantendrá su funcionamiento al 50 % de su capacidad en los horarios de: 6 am a 8:30 am, 11:30 am a 2pm y de 4 pm a 6pm.

Se establece el cierre temporal de la terminal Número 2 de Bayamo.

Se prohíbe la circulación después de las 7 pm en Bayamo en cualquier medio de transporte, sólo lo harán en este horario los autorizados.



Se prohíbe el funcionamiento de moto taxis, bici taxis, coches y cativanas de 6pm a 6am.

Trabajo:

Fomentar el trabajo a distancia y el teletrabajo en los sectores que así lo permitan.

Se reducirán los trámites en las oficinas de Trabajo y Seguridad Social a dos veces en la semana.

Se establece una paralización de algunas actividades por cuenta propia: servicio de bar, recreación, operador de equipos de recreación, operador de audio y arrendador de habitaciones.

Se suspenden las actividades a los trabajadores por cuenta propia radicados en la calle Saco de Bayamo.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia que tienen licencia para vender de forma ambulatoria, podrán hacerlo en sus hogares.

Los trabajadores por cuenta propia con la modalidad de vendedores de alimentos podrán ejercer la actividad solo a través del servicio de ofertas para llevar.

Educación:

El curso escolar reiniciará el día 22 de febrero en todos los municipios excepto en Bayamo, Manzanillo, Cauto Cristo y Guisa.

En el caso de los municipios de Bayamo, Manzanillo, Cauto Cristo y Guisa, algunos círculos infantiles y seminternados continuarán prestando servicio para los padres considerados imprescindibles en sus centros de trabajo.

Los centros educacionales de carácter provincial ubicados en Bayamo y Manzanillo no reanudarán el curso escolar hasta que la situación epidemiológica así lo permita. (IPVCE, Escuelas pedagógicas, Escuela Técnica y Escuela Profesional de Arte).

Las instituciones pertenecientes a la Educación Superior continuarán el curso diurno con las indicaciones recibidas en la modalidad a distancia.

La Facultad de Cultura Física realizará el curso por encuentro a distancia.

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas pasan a la modalidad educativa a distancia, asumiendo pesquisas según las demandas de cada territorio.

Los estudiantes de años terminales de la Facultad de Ciencias Médicas mantendrán la asistencia presencial sujeta al principio de la municipalización.

Los internos verticales se mantendrán de la misma manera que han venido desarrollando sus actividades docentes.

Las carreras de curso por encuentro se mantendrán con educación a distancia.

Salud:

Elevar la calidad de las pesquisas en los puntos de control de fronteras y territoriales, así como en las comunidades.

Velar por el cumplimiento de las medidas de bioseguridad personal orientadas en todos los ámbitos.

Actualmente la provincia de Granma se encuentra en Nueva Normalidad, aunque dos de sus municipios: Bayamo y Guisa retrocedieron a la etapa 3 de recuperación de la pandemia. Se registran desde el 15 de noviembre 453 casos positivos a la COVID-19, de ellos 360 autóctonos.