Destaca Díaz-Canel legado revolucionario del Padre de la Patria

Presidente cubano Miguel Díaz-Canel destacó hoy el legado del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, en el aniversario 147 de su caída en combate en San Lorenzo.

A través de una frase del Héroe Nacional, José Martí, el Presidente de la República de Cuba evocó en su perfil oficial en Twitter la trayectoria revolucionaria de quien fuera el principal impulsor de la Guerra de los Diez Años (1868-1878), primer período de lucha armada del pueblo cubano por su libertad.

“#27deFebrero , día cubanísimo para ir a las esencias que nos legó Céspedes, a quien Martí describe como «volcán, que viene, tremendo e imperfecto, de las entrañas de la tierra», hasta convertirse en Padre de la Patria. #SomosCuba #SomosContinuidad”, tuiteó el mandatario cubano.

Por San Lorenzo entró a la inmortalidad aquel «hombre de mármol» que, 147 años después, aún nos guía con su máxima de vida, escrita en una carta a su esposa Ana de Quesada: «He hecho lo que debía hacer. Me he inmolado ante el altar de mi Patria en el templo de la ley. Por mí no se derramará sangre en Cuba. Mi conciencia está muy tranquila y espera el fallo de la historia», destaca en portada hoy el diario Granma.

Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo (18 de abril de 1819-27 de febrero de 1874), ostentaba los grados de Mayor General del Ejército Libertador y fue además el primer presidente de la República en Armas, proclamado tras la Constitución de Guáimaro de abril de 1869.