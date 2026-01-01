Los trabajadores del Programa de Salas de Televisión del municipio de Guisa , desarrollan un amplio programa de actividades denominado Movimiento Fidel de Birán a la eternidad.

La iniciativa tiene como objetivo promover la vida y obra revolucionaria del Líder Histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año del centenario de su natalicio.

Fernando Tamayo Domínguez, director del programa en el territorio guisero, dijo que el Movimiento se realiza en las 67 instituciones de este tipo existente en el municipio.

Precisó que el programa incluye actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, históricas, comunitarias, agrícolas, entre otras acciones que tienen como finalidad el mejoramiento de las comunidades serranas.

Agregó Tamayo Domínguez, que las iniciativas se desarrollan en coordinación con los factores socializadores de cada zona y con organismos, empresas e instituciones como el sector de cultura, educación, salud pública, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), el sistema de la agricultura y otros.

Destacó que también están concebidas charlas, conferencias , conversatorios, concursos y otros eventos para profundizar en el legado histórico de Fidel.

Los trabajadores de las Salas de Televisión del municipio de Guisa igualmente apoyarán las labores agrícolas en las distintas cooperativas como la recolección de café y la atención cultural a las plantaciones, los arreglos manuales de los caminos serranos, entre otras acciones comunitarias.

De la misma manera se realizarán actividades dedicadas a los niños, jóvenes, adultos, así como a los distintos sectores.

Radio Bayamo