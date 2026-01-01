En el 2026 más unidos que nunca!: convocó Díaz-Canel

La Habana, 1 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en el aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana. convoco, en su cuenta de X, a : ¡Que el 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre […]

La Habana, 1 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en el aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana. convoco, en su cuenta de X, a :

¡Que el 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre peleando y más unidos que nunca!;¡Viva la Revolución Cubana!

El pasado 18 de diciembre, en la clausura de la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente propuso y fue aprobado nombrar al 2026 como “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, en homenaje al líder histórico de la Revolución cubana y como ratificación de la unidad de sus ideas en la Revolución.

No hubiera sido posible llegar hasta aquí sin confiar en nuestra historia, y sin la convicción fuerte y clara que surgió de aquel encuentro entre los dos hermanos el 18 de diciembre de 1956 en Cinco Palmas. Hoy también estamos seguros de que ¡Ahora si ganamos la guerra!, declaró Díaz-Canel con la propuesta.

En sus palabras afirmó que los cubanos de hoy son vencedores de imposibles y alentó a que el año 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre peleando y más unidos que nunca.

El 1 de enero de 1959 el dictador Fulgencio Batista abandona el país y en una maniobra de última hora, apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, , el General Eulogio Cantillo intenta crear una junta cívico-militar.

Mientras esto sucedía, Fidel Castro, al frente del Ejército Rebelde, conmina a la guarnición de Santiago de Cuba a que se rinda y al pueblo a una huelga general, apoyada masivamente en todo el país lo cual aseguró la victoria de la Revolución.

Instalado en el poder, el gobierno revolucionario inició el desmantelamiento del sistema político neocolonial, se disolvieron los cuerpos represivos, se garantizó a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos, la administración pública fue saneada y se confiscaron los bienes malversados.

