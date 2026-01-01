Familias cautocristenses celebran el advenimiento del 67 aniversario del Triunfo de la Revolución cubana

Con múltiples actividades en las comunidades de Cauto Cristo llega el municipio al 67 aniversario del Triunfo de la Revolución.

Marino González Pantoja, habitante de la localidad de Babiney dijo que además de la fecha del Primero de Enero, que hace alusión a esa efeméride, también el país homenajeará con orgullo el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Sobresalen ferias en varios consejos populares, encuentros familiares, juegos de mesa, cenas en instalaciones de la gastronomía con participación de los trabajadores por cuenta propia entre otras iniciativas.

Cada 31 de diciembre es una oportunidad para compartir valores, fomentar la unidad y desear prosperidad para el siguiente calendario.

Radio Bayamo