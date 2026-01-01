Felicitan máximas autoridades de granma al pueblo granmense en el 2026

Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma enviaron desde esta emisora CMKX Radio Bayamo un afectuoso mensaje de felicitación al pueblo por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, resaltó que durante el desafiante 2025 los granmenses transformaron los retos en oportunidades para salir adelante.

Asimismo, trasladó un mensaje de unidad y esperanza a las familias y comunidades del territorio, como fortaleza para asumir los retos del 2026.

https://teveo.cu/media/PD4HNbdKNDNpHSfS/embed?auto=false



La máxima dirigente política de Granma también resaltó las muestras de heroísmo del pueblo y, de manera especial, de los campesinos, combatientes y trabajadores de la Salud, la industria azucarera, Comunales y de diferentes sectores, para los que no hay un día de descanso.

Ortiz Barceló enfatizó en la importancia de vivir este año desde el orgullo por Ser granmenses, desde la historia que nos antecede y el compromiso ético con las nuevas generaciones.

Por su parte, la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez resaltó la huella del pueblo granmense y su capacidad de resiliencia en el aporte a la obra colectiva durante el 2025.

Terry Gutiérrez destacó además que este año se conmemoran los Cincuenta años de la creación de la provincia de Granma y las Cinco décadas de la de los órganos del Poder Popular, motivaciones para impulsar el desarrollo socioeconómico del territorio en el 2026.

Radio Bayamo