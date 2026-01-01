Uruguay desde hoy a la cabeza del Grupo de los 77 y China

Uruguay asume desde hoy la presidencia del Grupo de los 77 y China, una agrupación que une a 134 países en desarrollo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

Según su definición oficial, el Grupo “proporciona los medios para que los países del Sur articulen y promuevan sus intereses económicos colectivos y mejoren su capacidad de negociación conjunta”.

En particular sobre las cuestiones económicas internacionales importantes dentro del sistema de la ONU y promueven la cooperación Sur-Sur para el desarrollo.

Uruguay liderará el grupo, enfocándose en desafíos como la desigualdad, conflictos y crisis climáticas, así como el respeto al multilateralismo, según ha dicho el canciller Mario Lubetkin.

Los países miembros del G77 son cuatro quintos de la población mundial, dos tercios de los miembros de ONU, la mitad del comercio mundial de bienes y un tercio del de servicios.

Incluye los tres países más poblados del mundo (India, China e Indonesia) y pequeños Estados insulares con menos de 100 mil habitantes.

Uruguay tendrá la responsabilidad de liderar la articulación de intereses económicos y negociaciones sobre temas clave globales para el Sur Global.

Será un año de importantes desafíos para la diplomacia de este pequeño país.

En marzo Uruguay asumirá la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en una coyuntura complicada cuando desde Washington se despliegan amenazas y agresiones militares en la región.

En la Celac liderará el diálogo con la Unión Europea con una hoja de ruta enfocada en la paz, estabilidad, comercio, transición energética, salud y transformación digital.

Uruguay también encabeza el Consenso de Brasilia, centrado en la integración sudamericana.

