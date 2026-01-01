Venezuela reitera su admiración por el pueblo de Cuba en fecha patria

Caracas, 1 ene (Prensa Latina) Venezuela reiteró hoy su admiración por el pueblo de Cuba, al que calificó de ejemplo de dignidad, humanismo y firmeza revolucionaria, al conmemorar el aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana.

El Ministerio para Relaciones Exteriores en un comunicado, extendió, en nombre del presidente Nicolás Maduro, del pueblo y Gobierno venezolanos, las más profundas y fraternales felicitaciones al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, al General de Ejército Raúl Castro y al heroico pueblo de Cuba.

La nota indicó que esta conmemoración se enmarca en el contexto del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro.

Señaló que esta memorable gesta heroica “abrió un horizonte irreversible de dignidad, soberanía y justicia social para Cuba y para toda Nuestra América”.

El texto señaló que los tambores de la emancipación resuenan con la fuerza de 67 años de victorias, guiadas por la visión estratégica y el coraje infinito de Fidel Castro, quien, inspirado en el ideario de José Martí, entró triunfante en Santiago de Cuba para liberar para siempre de la dominación colonial y la opresión imperial a la mayor de las Antillas del Caribe.

“Aquella alborada de 1959, destacó, no solo representó un nuevo amanecer para nuestra hermana Cuba, fue el nacimiento de la esperanza que encendió la antorcha de la dignidad y la esperanza para todos los pueblos de Nuestra América y el mundo que luchan por su independencia definitiva”.

Valoró que Venezuela y Cuba, unidas por el legado histórico de Bolívar y Martí, y selladas por la hermandad inquebrantable de los comandantes, Hugo Chávez y Fidel Castro, “ratifican hoy más que nunca, frente a las grotescas pretensiones imperiales de vulnerar la soberanía con bloqueos y agresiones para asediar nuestro Caribe, su compromiso irrenunciable de seguir transitando juntas como naciones hermanas”.

Asimismo, avanzar hacia el camino en la defensa de la soberanía, la paz, el socialismo y del derecho de nuestros pueblos a construir su propio destino sin tutelajes ni imposiciones.

“iQue el espíritu del 1 de enero de 1959 siga siendo el fuego sagrado que nuestras victorias presentes y futuras! ¡Viva la Revolución Cubana! iHasta la Victoria Siempre!”, concluyó el comunicado.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959