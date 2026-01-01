Autoridades de Granma evalúan reparaciones en industria azucarera y reaperturas en Bayamo Por Joaquín Ernesto López En la última jornada del año se evaluaron las acciones previstas para asegurar la próxima zafra. Así quedó plasmado durante la visita de trabajo de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia de […]

Autoridades de Granma evalúan reparaciones en industria azucarera y reaperturas en Bayamo

Por Joaquín Ernesto López

En la última jornada del año se evaluaron las acciones previstas para asegurar la próxima zafra. Así quedó plasmado durante la visita de trabajo de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Granma, quien junto a Yanetsy Terry Gutiérrez y un grupo de directivos del sector cañero, recorrió la Empresa Agroindustrial Azucarera “Enidio Díaz Machado” del municipio de Campechuela.

La dirigente insistió en la necesidad de cumplir los compromisos contraídos con la máxima dirección del país y lograr una reparación que permita alcanzar los planes de producción de azúcar previstos para la contienda.

Durante el recorrido por la industria, Ortiz Barceló conoció que los principales trabajos se concentran en: completar las cuchillas del área de molinos, construir una mesa alimentadora de bagazo —labor en la que ya se ha avanzado—, montar los calentadores, reforzar las estructuras de la casa de calderas, reparar el compresor general de aire y complementar la fuerza de trabajo.

Dos brigadas de techeros laboran en la reparación de las cubiertas de varias naves; restan por colocar unas 60 planchas de zinc, daños aún pendientes por el paso del huracán Melissa.

En el intercambio con los obreros se reafirmó el compromiso de que, una vez iniciadas las pruebas en áreas claves, el “Enidio” podría incorporarse oficialmente a la Zafra Azucarera 2025-2026 el próximo 15 de enero.

Por su parte, en Bayamo, se reabrieron instalaciones de beneficio social y económico. Destaca la lavandería “Riviera”, un proyecto reciente impulsado por un actor no estatal. Asimismo, la cafetería “Las Américas”, ubicada en la Carretera Central vía a Holguín, retoma su actividad tras ser arrendada.

Con motivo del aniversario 67 del triunfo de la Revolución cubana, se hizo entrega de una vivienda al joven en situación de discapacidad Keiler Aguilera Guerra.

Durante la jornada, las autoridades bayamesas visitaron también el restaurante “1513”, unidad emblemática de la gastronomía en esta Ciudad Monumento Nacional, que recibió una reparación capital.

Cada inicio de año representa para los granmenses y sus autoridades un compromiso de seguir perfeccionando los servicios en beneficio de toda la población.

