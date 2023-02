Agricultores de Cuba listo para el play ball en la Serie del Caribe (+ Fotos y video)

Los Agricultores de Carlos Martí realizaron esta tarde de miércoles una sesión de entrenamiento en el estadio César Nieves, del estado venezolano de La Guaira, con vistas al debut este jueves ante Curazao en la 65 edición de la Serie del Caribe.

En declaraciones a la periodista Gretel Yanet, acreditada por la radio cubana al evento, el mentor Carlos Martí comentó que la preparación fue de una hora y media, en la que se enfatizó en la ofensiva, mientras que en el área de los lanzadores, “se hizo el mismo trabajo de siempre, teniendo en cuenta la especialización”.

Cuba enfrentará este jueves a las 10:30 a.m. a Curazao (Gatos Salvajes), en el estadio Jorge Luis García Carneiro.

El director granmense ha anunciado como abridor del juego a César García y la siguiente alineación:

Yunieski Larduet CF

Raico Santos RF

Yordanis Alarcón 2B

Yosvani Alarcón C

Rafael Viñales 1B

Guillermo Avilés BD

Osvaldo Abreu 3B

Denis Laza LF

Andrés de la Cruz SS

El pitcheo de Agricultores va a una prueba de fuego

A pocas horas del debut de Agricultores en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023, ante la representación de Curazao, en el moderno estadio Jorge Luis García Carneiro, de la Guaira, a los seguidores de nuestro pasatiempo nacional les preocupa el área del pitcheo, a todas luces el departamento más débil de la tropa de Carlos Martí.

Para el derecho granmense César García, primer abridor de Cuba, será una verdadera prueba de fuego enfrentar a los WildCats (Gatos Salvajes), en el que sobresalen figuras de la talla de Jonathan Schoop, Andrelton Simons y Shairon Martis, este último incluso consiguió un juego de cero hit, cero carreras en el Clásico Mundial del 2006.

Considero que una de las claves para que el pitcheo tenga una efectividad aceptable, está en la utilización, sobre todo del bullpen, que le de Carlos Martí y el entrenador Luis Ernesto González.

Será la Serie del Caribe más exigente de las que se han enfrentado las escuadras cubanas, desde el regreso a estas lides en el año 2014. El número de equipos aumentó a 8, por lo tanto tendrán que celebrar siete choques consecutivos en la etapa clasificatoria.

De ahí que Luis Ernesto adelantó que tendrán una rotación de 5 abridores. “Hay que hacerlo de esta manera, porque no da tiempo para recuperarse. Tenemos tres refuerzos en el staf (Andy Vargas, Jonathan Carbó y Alexander Valiente) que también nos van a ayudar bastante”.

Los 5 iniciadores de Agricultores en el clásico caribeño serán César García, Leandro Martínez, Jonathan Carbó, Joel Mojena y el 5to estaría entre Ángel Sánchez y Yunier Castillo. Mientras el preparador de los lanzadores, Luis Ernesto González adelantó cómo tienen concebido el trabajo de los relevistas. “Tenemos a Andy Vargas que se vio muy bien en la parte final de la Liga Élite, a Kelvis Rodríguez, Alberto Pablo Civil, ahora se nos incorpora Alexander Valiente y el zurdo Miguel Paradelo que lo traeremos para enfrentar a bateadores de su mano”.

El joven entrenador de pitcheo de los equipos de Granma, sabe que aunque han hecho algo en el tema del estudio de los rivales, todavía están en desventaja con respecto al resto de los conjuntos. “Hemos visto algunas cosas, es fundamental conocer a los contrarios. Tenemos las estadísticas de ellos en sus Ligas, hemos visto videos, pero todavía tenemos que seguir creciendo en este sentido”.

Luis Ernesto no está conforme con el trabajo de los lanzadores en la final de la Liga, solo Joel Mojena, Kelvis Rodríguez y Carlos Juan Viera en el choque que lanzó, pudieron aguantar a la ofensiva de Portuarios. “Nos equivocamos mucho, lanzamientos que se quedaron en la zona y son más cómodos de conectar. Sin ánimo de justificar, pero se jugó en dos estadios muy ofensivos, donde la bola camina bastante sobre todo en el de Mayabeque”.

Con solo 36 años de edad, Luis Ernesto González ha demostrado sus conocimientos en el difícil arte de lanzar. Recibe con alegría esta oportunidad de asistir a una Serie del Caribe, pero tiene insatisfacciones. “Todos nos proponemos metas, a todo el mundo le gusta representar a su país. Vamos recogiendo algunos frutos del trabajo que venimos realizando hace algunos años. No es un secreto que en la pelota cubana no hay mucha motivación, los equipos de oriente tampoco tienen grandes posibilidades. Llevamos dos series consecutivas siendo campeones, más la Liga Élite y no ves ningún pitcher, ni entrenador en la selección que va al Clásico”.

( Con información de Radio Rebelde y Cubadebate)

Foto: JIT

Foto: JIT

Foto: JIT