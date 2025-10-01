Ingresan estudiantes de Ciencias Médicas en Bayamo a la FEU

En saludo al centenario de Fidel Castro y al aniversario 103 de la FEU, la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo celebró el acto de ingreso de sus estudiantes de primer año a la organización. Durante la ceremonia, los jóvenes firmaron su compromiso revolucionario y recibieron el carnet que los acredita como miembros. Se reafirmó, además, la verdad como principio esencial de la ética revolucionaria y de la FEU.

En el marco de las celebraciones por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y en conmemoración al aniversario 103 de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo acogió este martes el acto oficial de ingreso a la organización de sus estudiantes de primer año.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades del Partido Comunista de Cuba en Granma, representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), miembros del consejo de dirección de la facultad, así como profesores y estudiantes.

Durante el acto, los jóvenes oficializaron su incorporación mediante la firma del compromiso y además se les otorgó el carnet que los acredita como miembros de la Federación Estudiantil Universitaria.



En el transcurso de la jornada, se destacó el papel de la verdad como principio ético fundamental que guía a los revolucionarios y sustenta la moral de la Revolución, valores que constituyen pilares esenciales de la FEU desde su fundación.

