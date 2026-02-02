Convoca CTC a mítines sindicales contra nueva escalada de Estados Unidos

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) convocó a la realización de mítines en todas las secciones sindicales del país para repudiar la nueva escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, informó la organización en una declaración oficial a través del periódico Trabajadores.

 En un encuentro celebrado en la sede nacional de la CTC, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la organización e integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), llamó a los trabajadores a denunciar la medida que impone gravámenes arancelarios a países que venden petróleo a la nación antillana.  

   Colina Rodríguez subrayó que la situación energética actual es consecuencia de la persecución a las compras de combustibles y recordó que, antes de 1959, el 40 por ciento de las familias cubanas carecía de servicio eléctrico, mientras que hoy esa cifra se redujo a menos del cinco por ciento.  

   El dirigente sindical afirmó que el pueblo cubano aspira a trabajar en paz para construir una sociedad próspera y sostenible, fiel al legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y del PCC, sin renunciar a la defensa de la Revolución.  

   La declaración de la CTC instó a gobiernos, parlamentos, organizaciones sindicales y de solidaridad con Cuba, así como a ciudadanos del mundo, a condenar la medida adoptada por Washington, calificada como arbitraria e inmoral.  

   En el mitin se destacó que la unidad de los trabajadores constituye un elemento esencial para enfrentar los retos impuestos por el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, y se exhortó a exponer argumentos sobre la obra de la Revolución en salud, educación, deportes y otros servicios básicos.  

   La convocatoria de la CTC reafirmó la importancia de la movilización sindical como respuesta inmediata a las agresiones externas y como muestra de la voluntad del pueblo cubano de defender su soberanía. 

