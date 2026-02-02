Cuba condena terrorismo y reafirma su cooperación en materia de seguridad

El texto, publicado en el sitio oficial del Minrex, subraya que la Mayor de las Antillas no alberga, apoya, financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas, y mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Asimismo, la declaración ratifica que cualquier interacción pasada con personas posteriormente designadas como terroristas ocurrió únicamente en contextos humanitarios vinculados a procesos de paz reconocidos internacionalmente.
El documento rechaza categóricamente la caracterización de Cuba como amenaza para la seguridad de Estados Unidos y asegura que el país no ha apoyado actividades hostiles contra esa nación ni permitirá que su territorio se utilice contra terceros.
En contraste, la fuente enfatiza la disposición a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Washington en áreas como la lucha contra el terrorismo, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros, siempre en defensa de su soberanía e independencia.
La declaración subraya que tanto el pueblo cubano como el estadounidense se benefician del compromiso constructivo y la coexistencia pacífica, y ratifica la voluntad de mantener un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles, sobre la base del interés mutuo y el derecho internacional.