Constituyen en Granma Consejo Provincial de Innovación

Con la tarea de aplicar la ciencia y la técnica en función de enfrentar las principales problemáticas que aquejan a la población quedó constituido el Consejo Provincial de Innovación.

En la jornada Yolennis Rodríguez Paneque, delegada del CITMA en Granma analizó el estado actual de los procesos de investigación, las debilidades y fortalezas del territorio. Además dio a conocer los principales motivos de trabajo para el primer trimestre del año.

Del mismo modo, Rodríguez Peneque resaltó en el espacio los temas que abordan las propuestas de proyectos estratégicos que tributan a la producción de alimentos y a la generación de divisa al país.

La cita presidida por Yudelkis Ortiz Barceló y Yanetsi Terry Gutiérrez, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido y Gobernadora de la provincia respectivamente , reunió a directores de centros de investigación, universidades, científicos, expertos y funcionarios de empresas estatales con experiencia en la innovación.

Esto da continuidad a una iniciativa del Primer Secretario del Comité Central y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

