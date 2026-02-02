Bad Bunny, gran ganador en los Grammy

Bad Bunny sigue hoy consolidando su meteórica carrera tras imponerse en los Grammy en la categoría principal de la noche más importante de la música en Estados Unidos: Álbum del Año, gracias a su ‘Debí Tirar Más Fotos’.

El cantante puertorriqueño, que llegó a la gala de los Grammy con seis nominaciones, tres las más codiciadas (Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año), fue el primer artista latino en obtener simultáneamente las candidaturas en esos apartados.

Cuando lo anunciaron el Crypto Arena de Los Ángeles se echó abajo, confirmando además de que goza de mucha simpatía en la industria. Al subir al escenario dijo en sus palabras de aceptación: «Muchas gracias mami por parirme en Puerto Rico».

Dedicó su triunfo a todas las personas que han perdido un ser querido, «a todos los latinos, a los que estuvieron antes».

Previamente, el Conejo Malo obtuvo el Grammy al Mejor álbum de música urbana. En ese momento subrayó ante el micrófono que lo único más poderoso que el odio es el amor, haciendo explícita en un fuerte mensaje político su condena con la frase «ICE Out» (Fuera ICE) al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, afirmó al insistir «por favor, tenemos que ser diferentes, si luchamos tenemos que hacerlo con amor (…) no lo olviden», porque «a veces nos contaminamos». El próximo gran desafío suyo será en el Super Bowl este 8 de febrero.

Por su parte, Kendrick Lamar y SZA se coronaron en la categoría principal de Grabación del año con un tema que mezcla rap y soul, pero el cantante -que fue el más nominado (nueve)- salió una vez más sin el premio del Álbum del Año, el único que aún no tiene.

Mientras el premio a la Trayectoria fue para Cher, un reconocimiento a sus décadas de innovación y éxito en la industria musical. Justo fue ella quien entregó el lauro de Grabación del año.

En la ceremonia hubo un segmento dedicado a recordar a todos los artistas que partieron físicamente, pero que dejaron su impronta, su legado al arte y la cultura musical y además se rindió un homenaje a Pharrell Williams, por su trayectoria como compositor, productor y referente de la música contemporánea.

En la edición 68 de los Grammy, había expectativa por la presentación de Justin Bieber por su retorno después de cuatro años de ausencia y fue muy bien recibido. Cantó ‘Yukon’, perteneciente a su álbum SWAG.

Sobrio en su interpretación, apareció acompañado únicamente por su guitarra y vistiendo solo calzoncillos holgados y medias de color negro, dejando al descubierto extremidades y el torso.

Bruno Mars y Rose, Sabrina Carpenter, Lady Gaga. Todos excelentes. Lo mismo el resto de los que actuaron y que estaban nominados a Mejor artista nuevo. Los Grammy, fueron conducidos una vez más por el comediante Trevor Noah, que se lució con monólogos con un humor inteligente y sátira.

