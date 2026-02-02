Beijing condena acciones de autoridades estadounidenses contra chinos

China expresó hoy fuerte insatisfacción y oposición a recientes acciones de autoridades estadounidenses contra ciudadanos de empresas del gigante asiático.

El portavoz de la Cancillería, Lin Jian, señaló que organismos de aplicación de la ley de Estados Unidos realizaron en varias ocasiones interrogatorios prolongados, retenciones y deportaciones de personal de compañías chinas.

En este sentido, el vocero las consideró violaciones de los derechos de estas personas e incompatibles con consensos bilaterales.

Afirmó que esos procedimientos resultaron bruscos y afectaron gravemente los derechos e intereses legítimos de ciudadanos chinos.

Subrayó que tales acciones dañaron el ambiente de cooperación comercial normal y los intercambios interpersonales entre ambos países.

Indicó además que esas prácticas contradicen de manera seria los consensos alcanzados por los jefes de Estado de China y Estados Unidos sobre el fortalecimiento de la cooperación económica y comercial.

El vocero instó a la parte estadounidense a tomar con seriedad las preocupaciones de China y exigió que las agencias de aplicación de la ley cesen de inmediato lo que calificó como acciones erróneas.

Asimismo, pidió poner fin a los interrogatorios injustificados contra personal de empresas chinas.

También reclamó implementar de forma efectiva los importantes consensos alcanzados por los jefes de Estado de ambos países.

Esta no es la primera vez que Beijing denuncia el acoso de autoridades estadounidenses a ciudadanos chinos que entran al territorio norteamericano.

En octubre pasado el gigante asiático condenó el caso de un ciudadano que fue detenido erróneamente cuando ingresó a Estados Unidos y luego repatriado.

Esto ocurrió pocos días antes del cara a cara entre los mandatarios Donald Trump y Xi Jinping, cuya reunión en Corea del Sur allanó el camino para varios consensos entre las dos naciones.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959