El bloqueo de EEUU viola los derechos humanos en Cuba

La Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) exigió hoy el cese de las agresiones criminales del gobierno de Estados Unidos contra Nuestra América, en especial a Cuba.

A su vez, instó al resto del mundo a demostrar con hechos su oposición al avance de las presiones imperiales sobre la isla y también Venezuela, acorde con un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina.

Cuba no puede ser considerada una amenaza para la seguridad del país con el mayor poder militar de toda la historia mundial, sugiere la LADH e insiste en que Washington debe ya poner fin al bloqueo reforzado que está imponiendo a la isla.

“La realidad, reconocida por el propio presidente Donald Trump, es que busca doblegar la voluntad del pueblo de Cuba cercenándole el acceso a la energía eléctrica, imponiendo aranceles exorbitantes a quien les suministre combustibles, para generar una situación tan desesperante que pueblo y Gobierno se vean obligados a capitular ante el Imperio, de una forma aún más brutal que la ejecutada contra la República Bolivariana de Venezuela”, sostiene la agrupación.

“La acción estadounidense viola todos los principios del derecho internacional y es una amenaza extorsiva hacia al pueblo cubano y una violación de sus derechos humanos, y hacia todo el mundo: quien no obedezca al imperio, podrá ser arrasado”, advierte.

Ahora, Trump y los suyos –agrega la LADH- reconocen que quieren imponer en La Habana un gobierno títere, que ejecute todos sus deseos. Para ello, Washington dedica una enorme cantidad de millones de dólares, durante ya más de seis décadas, para impedir el desarrollo de la Cuba Socialista, mediante agresiones bélicas, económicas y de propaganda.

“Pero a pesar de todos los ataques, Cuba sobrevive, gracias al ya demostrado coraje y la increíble resistencia del pueblo cubano ante los crímenes imperiales (primero de España, ahora de EE.UU.)”, considera.

A la vez, la organización llamó a “no dejar solos a Cuba y su pueblo. Quien no se oponga a esta nueva extorsión por principios, deberá hacerlo por su propio interés, ya que muchos países y regiones pueden seguir en la lista de invasiones”.

Y alerta que ya están amenazados de nuevos ataques o invasiones Colombia, México, Groenlandia, Irán, Venezuela.

“La Liga exige que, de una vez por todas, el gobierno de EE.UU. cese de violar el derecho internacional, revoque la prohibición unilateral de comerciar combustible con Cuba, excluya de forma inmediata y definitiva a Cuba de la lista de supuestos patrocinadores del terrorismo y levante además todas las medidas de bloqueo, que han producido enormes sufrimientos al pueblo cubano”, concluye el comunicado rubricado por la presidenta de la LADH, Iris Pereyra de Avellanda.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959