Los humedales como patrimonio, reflexión en su Día Mundial

Considerados los ecosistemas más importantes de la Tierra, por su función de regular los flujos de agua, almacenar carbono y mantener la biodiversidad, los humedales están y amenazados, de ahí hoy el llamado por su protección en su Día Mundial.

Bajo el lema Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebremos el patrimonio cultural, la fecha llama la atención sobre su cuidado, que no solo depende de soluciones científicas y tecnológicas.

La Secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) Celeste Saulo en un comunicado subrayó que durante generaciones, los pueblos indígenas y las comunidades locales han protegido los humedales mediante sistemas de conocimientos basados en la observación, la gestión y el profundo respeto por la naturaleza.

En la OMM reconocemos la importancia de combinar lo mejor de la ciencia con la sabiduría de los conocimientos tradicionales.

Los conocimientos y la experiencia a nivel comunitario refuerzan la vigilancia hidrológica, mejoran los sistemas de alerta temprana y aumentan nuestra comprensión de los efectos del clima. Esto es especialmente cierto en las regiones donde los datos oficiales siguen siendo limitados.

Mientras trabajamos para cumplir la Agenda 2030 debemos garantizar que los esfuerzos de conservación sean inclusivos, respetuosos y basados en las realidades locales. Celebremos y aprendamos de los conocimientos tradicionales, y trabajemos juntos para proteger los humedales para las generaciones venideras exhortó.

Los humedales son extensiones de tierra que tienen la particularidad de estar inundadas, de forma permanente. En esta categoría se encuentran los pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares, lagos, ríos, entre otros tipos de humedales.

Son ecosistemas híbridos que pueden ser de agua dulce o salada. Se incluyen los denominados humedales artificiales, como por ejemplo los embalses, las salinas o los estanques.

Su importancia es fundamental para la vida en todo el planeta, gracias a que son ecosistemas donde habitan un gran número de especies animales y vegetales y se encargan de regular el ciclo del agua y el clima, creando de esta manera un equilibrio perfecto. Además, aportan al hombre recursos indispensables para disfrutar de una mejor calidad de vida.

Sin embargo, hoy vemos con gran preocupación cómo los humedales corren el riesgo de desaparecer, ya que se están degradando de manera vertiginosa. alertan ecologistas.

