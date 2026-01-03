Trump confirma secuestro de presidente de Venezuela Nicolás Maduro

Washington, 3 ene (Prensa Latina) En medio de una amplia condena internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que en el ataque contra Venezuela “capturó” al mandatario democráticamente electo en ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. enero 3, 2026 | 09:40 Como una vuelta a la política de […]

Washington, 3 ene (Prensa Latina) En medio de una amplia condena internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que en el ataque contra Venezuela “capturó” al mandatario democráticamente electo en ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

Como una vuelta a la política de las cañoneras, Trump escribió en su red Truth Social que “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”.

Según Trump, esta “operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE.UU. Detalles a continuación. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 (hora de Miami) en Mar-a-Lago”.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, también informó en redes sociales que “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”, aunque el paradero exacto de ambos se desconoce.

“Nicolás Maduro ha sido imputado por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”, añadió la fiscal general en X en una declaración que se sustenta en falsas acusaciones.

“Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, subrayó Bondi.

En una breve entrevista telefónica concedida al diario The New York Times, Trump elogió el secuestro de su homólogo de Venezuela lo que llamó una “operación brillante”.

“Mucha buena planeación y muchas grandes, grandes tropas y grandes personas”, apuntó Trump sobre una acción que significa la máxima escalada en la tensión entre los dos países.

El periódico indicó que Trump se negó a responder preguntas sobre si había solicitado autorización del Congreso para el ataque, diciendo que lo abordaría en la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, prevista en la mañana de este sábado.

En la madrugada de este sábado 3 de enero, aproximadamente a las 02:00 hora local, se registraron múltiples explosiones y sobrevuelos de aeronaves en Caracas y otras ciudades venezolanas.

Trump anticipó hace varios días que su decisión sobre Venezuela estaba tomada en medio de un incremento de las tensiones sin precedentes entre los dos países.

Informes en medios locales señalan que la misión fue llevada a cabo por la Delta Force del Ejército y que la ubicación fue rastreada por la CIA, a la que Trump dio autorización para actividades encubiertas dentro de Venezuela.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959