Cuba insta al mundo a condenar agresión de EEUU contra Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó hoy a la comunidad internacional a condenar los bombardeos de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En un masivo acto de respaldo a la agredida nación suramericana, efectuado en La Habana, el jefe de Estado cubano afirmó que urge la movilización, articulación y coordinación del mundo contra lo que calificó de brutal y alevoso ataque contra un país soberano, así como un vulgar secuestro de su presidente.

Afirmó que la alegada lucha contra el narcotráfico es una falacia con la que Washington trata de esconder el verdadero propósito de sus actos: apropiarse de los recursos naturales de Venezuela.

El objetivo es también apagar ese bastión de resistencia contra el imperialismo y de independencia nacional que es la revolución bolivariana.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPresidenciaDeCuba%2Fposts%2Fpfbid0sJFyMVw1iNVokDgkxdoGmYUWiNQ8TG1Vp7iTi7T9JPhxouejAPrgiEbYuMQtN5eUl&width=675&show_text=true&height=922&appId

En su alocución, Díaz-Canel expresó la convicción de que el pueblo venezolano saldrá a exigir sus derechos y el regreso del mandatario, como lo hizo antes con el líder revolucionario Hugo Chávez.

Afirmó que “Estados Unidos no tiene autoridad moral, ni legal, ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero sí es responsable ante el mundo de la integridad física de Maduro”.

Recordó que agencias federales, analistas e investigadores estadounidenses ofrecieron opiniones e informaciones que desestiman el falso relato del narcoterrorismo y echan por tierra esas acusaciones contra Venezuela y su presidente.

Indigna mucho que a Trump y sus secuaces no les importe la verdad; quienes debían ser condenados por un tribunal internacional antifascista son ellos, señaló el presidente cubano.

RECOMENDAMOS LEER |América Latina exige condena por agresión de EE.UU. contra Venezuela

Remarcó que el ataque contra Venezuela es un asalto contra América Latina, declarada desde 2014 Zona de Paz, y una violación del Derecho Internacional.

No aceptamos la doctrina Monroe, la tierra de Bolívar es sagrada, y un ataque a sus hijos es un ataque contra los hijos dignos de esta región, apuntó.

No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial, señaló Díaz-Canel y llamó a los latinoamericanos a cerrar filas frente las prácticas neocolonialistas y fascistas de Estados Unidos.

Radio Bayamo