Comenzará el próximo domingo el horario de verano

La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía de Cuba anunció que el próximo domingo 8 de marzo los relojes deben ser adelantados una hora por el inicio del nuevo horario de verano.

El hecho corresponde a la necesidad de promover la conciencia por la eficiencia, puntualizó la institución, del Ministerio de Energía y Minas, en información suministrada a la Agencia Cubana de Noticias.

La decisión de cambiarlo obedece también al mayor aprovechamiento de la luz solar en actividades cotidianas, según precisiones de expertos del sector, consultados sobre el caso que responde, igualmente, a razones prácticas.

Eso significa, argumentaron, que en vez de tomar la hora oficial del meridiano 75º oeste de Greenwich (UTC -5), asumimos la del meridiano 60º (UTC -4), centro del huso horario que cruza virtualmente sobre el extremo oriental de Canadá, las Antillas Menores, Venezuela, el oeste de Brasil y Bolivia.

Significaron que la opción de adelantarla está asociada a causas naturales como la forma de la Tierra, la inclinación de su eje de rotación, la extensión de la órbita terrestre y su velocidad de traslación.

El primer suceso de ese tipo en el país quedó establecido por el Decreto Presidencial 1185, con fecha 2 de junio de 1939.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.