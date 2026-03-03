Cuba, con banda completa, choca con los Reales de Kansas City

Con la incorporación de los jugadores pertenecientes al circuito de MLB y los residentes en Estados Unidos, la selección cubana se enfrentará hoy a los Reales de Kansas City, como parte de la pretemporada del Clásico Mundial de Béisbol, previsto para desarrollarse del 5 al 17 de marzo.

Tras efectuar una serie amistosa en Nicaragua, una parte de los integrantes del elenco insular viajó este domingo hacia Arizona, donde se armará definitivamente el elenco y efectuará par de choques de exhibición con organizaciones de las Grandes Ligas.

Mañana los dirigidos por Germán Mesa completarán este breve periplo por suelo estadounidense ante los Rojos de Cincinnati y posteriormente se trasladarán a Puerto Rico, sede de su grupo preliminar, donde debutarán el viernes ante Panamá.

Para el duelo de este martes, varias fuentes consultadas por la Agencia Cubana de Noticias coincidieron en la posibilidad de que asuma la apertura por los cubanos Denny Larrondo, un joven de 23 años, natural de Villa Clara, que tiene experiencia en ligas menores desde 2019.

Los Reales anunciaron en sus redes sociales digitales al pícher Ryan Bergert, quien en la campaña de 2025 dejó marca de 2-2 y 3.66 de efectividad en 76.1 innings trabajados, con 15 aperturas y cuatro relevos con las organizaciones de los Padres de San Diego y el Kansas City.

Ambos juegos ofrecen al cuerpo técnico la oportunidad de fortalecer la dinámica grupal y calibrar el potencial disponible para asumir el principal torneo de selecciones de béisbol. Como hace 20 años en la primera edición del Clásico, Cuba inicia su tránsito en la fase de grupos ante Panamá, rival ante el que acumula par de victorias sin derrotas en este tipo de competencias.

Los demás rivales serán Colombia (domingo 8), Puerto Rico (lunes 9) y Canadá (miércoles 11). Los dos mejores ubicados en la tabla de posiciones avanzarán a cuartos de final.

Después del subtítulo en 2006, la mejor actuación de Cuba en un Clásico Mundial ocurrió en 2023, cuando quedó en cuarto lugar.

