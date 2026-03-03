Denuncia embajador cubano ante ONU agresión contra Irán

Rodolfo Benítez Verson, embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, denunció este lunes en el 61 período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, que calificó como violación de su soberanía e integridad territorial.

Según informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, el diplomático cubano llamó a detener de inmediato la agresión, que ha causado víctimas civiles, incluidos niños, y abogó por preservar el principio de buena vecindad entre Irán y los Estados Árabes en este contexto.

Benítez Verson afirmó que la comunidad internacional debe movilizarse con urgencia para defender la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, ante lo que consideró una dictadura mundial ejercida con impunidad.

En su intervención, condenó además la escalada de medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba, que incluyen un bloqueo energético de facto con el propósito de provocar una catástrofe humanitaria.

Señaló que esas disposiciones constituyen un castigo colectivo ilegal y criminal contra el pueblo cubano, y recordó las palabras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien expresó en su informe que “nada puede justificar la asfixia de una población”.

El embajador aseguró que, aun en el peor escenario, Cuba persistirá en la defensa de su soberanía e independencia, y protegerá a los sectores más vulnerables, como niños y ancianos, manteniendo su compromiso con la promoción de todos los derechos humanos.

