Plataforma Corazón Feliz organiza acción comunitaria en pos del entorno

Niños y niñas de la Escuela Especial República Socialista de Vietnam se unieron a artistas y equipo de la Plataforma Corazón Feliz en una acción comunitaria por el cuidado del entorno y en saludo al cuatro de abril, aniversario de la Organización de Pioneros José Martí.

El objetivo de la acción estuvo centrado en cuidar y preservar la Plazuela de las Infancias ubicada en Teniente Rey y Compostela, La Habana Vieja, movilización donde los pequeños concienciaron a los habitantes por un espacio limpio, seguro y lleno de vida.

La jornada de sensibilización ambiental incluyó la entrega de flyers informativos a emprendimientos del sector privado que operan en las cercanías, instituciones y familias residentes, con el propósito de promover buenas prácticas en el manejo de residuos.

Dicha iniciativa protagonizada por la infancia, hizo un llamado directo a la responsabilidad colectiva, invitando a comerciantes y residentes a evitar arrojar basura en la Plazuela, un espacio dedicado al juego, la convivencia y el desarrollo saludable de la niñez.

Para concretarlo, los participantes recorrieron la zona y compartieron mensajes educativos y motivadores, fomentando valores como el respeto por el entorno, el sentido de pertenencia y el arraigo comunitario.

Creemos en el poder de las pequeñas acciones para generar grandes cambios. Cuando niños, niñas, artistas y comunidad se unen, el impacto es mucho mayor, expresó el equipo de la Plataforma Corazón Feliz.

Una serie de propuestas como esta, impulsadas por la red liderada por la cantante y activista Rochy Ameneiro, persiguen fortalecer la conciencia ambiental en el impostergable afán de asegurar entornos más saludables para las futuras generaciones.

Se unieron a la jornada la Oficina del Historiador de la Ciudad, integrantes del proyecto de desarrollo local 999+, la empresa mixta Proxcor, Génesis Galerías de Arte y la Dirección de Desarrollo Local de La Habana Vieja, reafirmando así el compromiso de Corazón Feliz con las infancias, el arte y la transformación social desde la comunidad.

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