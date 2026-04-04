Realizará concierto por el 4 de abril Proyecto de la Orquesta Sinfónica de Granma

El Proyecto de la Orquesta Sinfónica de Granma realizará un concierto de celebración este 4 de abril, en el Teatro Bayamo, a las 10 a.m.

Bajo la batuta del maestro Javier Millet Rodríguez, la presentación saludará los 16 años de realizado su primer concierto.

Para esta ocasión el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Granma propone bandas sonoras de filmes infantiles y para adultos como Frozen, Super Mario, Los Aristogatos, El libro de la Selva, La Conquista del Paraíso, El fantasma de la Ópera, El bueno, el malo y el feo e Indiana Jones.

María de Lourdes Rodríguez Castro, productora del Proyecto, destacó que como invitados estarán el Coro Profesional de Bayamo y los solistas Yaleidis Reyes Blanco, Alejandro Daniel Rosales Vega, Ary Rodríguez y Raúl Mario Rodríguez Sarmiento.

El Proyecto de la Orquesta Sinfónica de Granma está integrado desde sus inicios por estudiantes de la enseñanza artística de nivel elemental y medio, profesores, instrumentistas de viento invitados y la Orquesta de Cámara”San Salvador de Bayamo.”

La Demajagua