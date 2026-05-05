El Puente sobre el río El Salado ya es transitable

Ante las inundaciones tras el paso de huracán Melissa, el puente sobre el río El salado sufrió severos daños. El pasado dos de mayo la Comisión Provincial de Seguridad Vial en Granma prohibió el paso por la construcción civil. Tras casi 48 horas de trabajo la Brigada Braulio Coroneaux de COINGEX devolvió el acceso al tránsito, en tanto se prevé terminar la obra la próxima semana.

El puente ubicado sobre el río El Salado situado en el kilómetro treinta y cuatro de la carretera Las Tunas-Bayamo recibe una reparación tras meses de seguimiento después de las inundaciones provocadas por el huracán Melisa.

La Ingeniera Sandra Loureiro Rodríguez, Directora General del Centro Nacional de Vialidad explicó que “la crecida del río tras el paso del huracán Melissa, en el mes de octubre, fue socavando por debajo del asfalto la masa de tierra que compone la aproche del puente. Tras el paso de los días, esta afectación fue cediendo debido a las cargas, hasta que esta semana colapsó de forma general, y es donde fue necesario hacer la ejecución de forma rápida.”

Loureiro Rodríguez detalló además que desde el sábado se comenzó a trasladar el material para la obra. “Seguidamente se demolieron tres metros, con una profundidad de 4. 50 metros. A partir de allí, se comenzó a colocar diferentes materiales. Primero se colocó piedra grande, rajón de voladura, después se comenzó a rellenar con material de aquí de la zona y, bueno, ya felizmente estamos dando casi término.”

Tras casi cuarenta y ocho horas de labor ininterrumpida, la brigada número 6 “Braulio Coroneaux” de la Empresa de Construcción y Montaje continúa las acciones para reparar la obra civil en el menor tiempo posible.

Al respecto Raudi Almaguer Capote, Director General del la Empresa de Construcción y Montaje (COINGEX) expresó “Tenemos previsto sustituir el asfalto en el puente, vamos a echar en este tramo aproximadamente quinientas toneladas de asfalto la próxima semana, no obstanmte permitiremos el paso de la población.”

Aunque los conductores tenían como alternativa viajar por la carretera central Tunas-Holguín-Bayamo en ambos sentidos, concluir las reparaciones del puente es aliciente ante el déficit de combustible en la actualidad.

Al cierre de esta información los primeros vehículos ya transitaban por el puente de El Salado.

Cheila Aguilera Riquenes