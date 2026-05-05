Reafirmó Cuba compromisos ante Organización Marítima Internacional

Cuba participó en el 84 periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 84) de la Organización Marítima Internacional (OMI), concluido este primero de mayo en Londres, Reino Unido, donde reafirmó su compromiso con la protección ambiental y la descarbonización del transporte marítimo.

Según precisó la Administración Marítima de Cuba (AMC) desde su perfil en la red social Facebook, la delegación estuvo integrada por Dael Cantero Sarría, director de Seguridad Marítima de la AMC; Ismara Mercedes Vargas Walter, embajadora en el Reino Unido; y Soima Méndez Lazo, primera secretaria para asuntos económicos y comerciales de la sede diplomática y representante alterna ante la OMI.

En su intervención, Vargas Walter destacó la necesidad de un instrumento global que brinde señales claras a la industria, bajo condiciones tecnológicamente neutrales y equitativas, con combustibles alternativos asequibles y escalables para todas las regiones.

La embajadora subrayó que cualquier medida debe regirse por el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, protegiendo especialmente a los países en desarrollo, en particular a los Pequeños Estados Insulares y los Países Menos Adelantados.

Cuba abogó por un consenso que permita alcanzar las metas climáticas de mediados de siglo sin imponer cargas económicas desproporcionadas que comprometan la seguridad alimentaria o el desarrollo económico de los pueblos.

La representación nacional participó en el examen y discusión de informes técnicos relacionados con la implementación internacional del Convenio Marpol, el Convenio de Agua de Lastre y el Código NOx, instrumentos de obligatorio cumplimiento aprobados por la OMI.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.