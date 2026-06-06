Abren matrículas para nuevo Curso de Verano Lizt Alfonso Dance Cuba 

Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) abrió la matrícula de su XXXII Curso de Verano, con la invitación a pequeños y jóvenes bailarines a elevar su nivel artístico-técnico en un entorno de excelencia durante las vacaciones.

La convocatoria explica que un claustro integrado por experimentados profesores y coreógrafos de la compañía, junto a invitados de prestigiosos conjuntos y distintos países, guiará esta cita que acoge aspirantes desde los seis años, siempre que cuenten con conocimientos básicos de danza en cualquiera de sus estilos.

El programa incluye clases de danza fusión, ballet, flamenco, bailes populares cubanos y urbanos, entre otras; además de clases magistrales, montaje de coreografías y una gala de clausura en el Teatro Nacional de Cuba con la participación de todos los inscritos en el curso, quienes recibirán un diploma acreditativo.

Añaden las bases que esta XXXII edición del Curso de Verano se desarrollará en dos etapas:

la primera, del 13 al 25 julio, y la segunda, del 27 de julio al 8 de agosto; y las clases tendrán lugar en las sedes de Lizt Alfonso Dance Cuba —Compostela número 659 entre Luz y Acosta, Habana Vieja— en el caso de los estudiantes de seis a 13 años; y Malecón Art 255 —Malecón número, 255 entre Blanco y Galiano, Centro Habana— para aquellos que superen los 13 años de edad.

Durante las sesiones, sean en la mañana o en la tarde —entre 9:00 a.m. y 1:00 p.m. o entre 1:00 p.m. y 5:00 p.m.—, los estudiantes recibirán cuatro horas/clase al día; y en el caso de los sábados, tendrán dos horas para ensayar las coreografías.

Las inscripciones ya están abiertas en la web de LADC, a través del enlace liztalfonso.com/summer-intensives/

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