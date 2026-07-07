Refugio de fauna Delta del Cauto, una opción interesante

El refugio de fauna Delta del Cauto, en el municipio de Río Cauto se convierte en una atractiva opción de turismo de naturaleza que oferta la empresa de Flora y Fauna de Bayamo.

El director de la entidad Idel Marrero Martínez, explicó a la prensa que la riqueza natural de esa zona incluye posibilidades para visionaje de aves como el flamenco, de las cuales existen decenas de miles de ejemplares en su hábitad natural, además de iguanas y cocodrilos, jutías y otras especies protegidas.

Especialistas aseguran que en el Caribe sólo en determinada región de Venezuela y en el refugio de fauna Delta del Cauto se produjo nidificación del flamenco este año y calculan en unos 60 MIL los ejemplares que se pueden ver en la zona.

Además, el refugio de fauna Delta del Cauto incluye viajes a través de canales, esteros y lagunas hasta el distante Cayo Carenas donde la flora y la fauna ofrecen también la posibilidad de realizar pesca deportiva en modalidades conservacionistas y amigables con el medio ambiente.

Radio Bayamo