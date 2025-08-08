Cuba-Trinidad y Tobago hoy en Copa Panamericana (f) Voleibol

Luego de terminar en el cuarto lugar del grupo A con una victoria y tres reveses, las cubanas buscarán su segunda victoria, la que garantizará mejorar ubicación final.
Las derrotas sufridas fueron por 2-3 ante Perú y Puerto Rico, y por 1-3 contra México, mientras que el éxito fue este jueves frente a Costa Rica en el cierre de la fase de grupo.
La mayor de las Antillas aventajaron a las costarricenses con fáciles parciales de 25-10, 25-13 y 25-16, en una hora y nueve minutos de accionar en la cancha.
Según las estadísticas colectivas oficiales del encuentro, las discípulas de Manuel Torres dominaron el ataque, 40 puntos por 24, el bloqueo (9-5), el servicio (6-1) y los errores propios (9-20).
Individualmente, sobresalieron las cubanas Dirizett Madan, máxima anotadora del desafío 15 tantos, 12 en el ataque y tres en el servicio, apoyada por Gretell Moreno (12/7-50) y Yanisleidis Sánchez (11/9-2-0), mientras que por Costa Rica la mejor fue Ana Victoria Rojas (10/10-0-0), quien completó la cuarteta de jugadoras con dobles dígitos.