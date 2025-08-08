Resalta Cuba voluntad de fortalecer cooperación con la ASEAN

Por: ACN
El jefe de la diplomacia cubana felicitó en X a la agrupación regional y sus 10 Estados miembros, a propósito del aniversario 58 de su fundación.
Rodríguez Parrilla reiteró el afán de continuar aumentando los vínculos económico-comerciales con la ASEAN.
Desde el año 2020 Cuba firmó el instrumento de adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), en el marco de la 37 Cumbre de la ASEAN, siendo el primer país signatario del Caribe y el quinto de América Latina.
El bloque se creó el 8 de agosto de 1967 y lo integran Vietnam, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur y Tailandia.