Resalta Cuba voluntad de fortalecer cooperación con la ASEAN

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, resaltó hoy la voluntad de su país de fortalecer la cooperación con la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés).

El jefe de la diplomacia cubana felicitó en X a la agrupación regional y sus 10 Estados miembros, a propósito del aniversario 58 de su fundación.

Rodríguez Parrilla reiteró el afán de continuar aumentando los vínculos económico-comerciales con la ASEAN.

Desde el año 2020 Cuba firmó el instrumento de adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), en el marco de la 37 Cumbre de la ASEAN, siendo el primer país signatario del Caribe y el quinto de América Latina.

El bloque se creó el 8 de agosto de 1967 y lo integran Vietnam, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur y Tailandia.

