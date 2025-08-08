Celebran en Granma aniversario 63 de creado el Instituto de Recursos Hidráulicos

El acto provincial por el día del trabajador hidráulico se desarrolló en la jornada de hoy en homenaje al aniversario 63 de creado el Instituto Nacional un 10 de agosto del año 1962. La celebración también rinde tributo al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y a Faustino Pérez Hernández, Mártir del sector.

Por: Elena Liens

La creación del INRH el 10 de agosto de 1962 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz fue punto de partida para garantizar el control de los grandes volúmenes de agua provenientes de las intensas precipitaciones, mediante la construcción de las infraestructuras de almacenaje y aseguramiento de la disponibilidad del liquido.

En estas más de seis décadas de historia los trabajadores hidráulicos de la provincia de Granma rinden homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro y al mártir del sector Faustino Pérez Hernandez.

En acto político cultural fueron reconocidos él director general de la Empresa provincial de Acueducto, y los directores de las UEB de Acueducto de los municipios de Niquero y Jiguani. cuadros que de manera ininterrumpida han laborado por más de una década en las entidades del sistema.

En tanto le fue otorgada la distinción Jesús Menéndez Larrondo a Migdalia Alonso Quintana, Especialista en Análisis Físicos y Químicos de la Planta Potabilizadora Santa Isabel.

Distinguida la experiencia de más de medio siglo de entrega , responsabilidad y amor al servicio de los recursos hidráulicos del Ingeniero Pedro Castillo Chávez.

Quienes han laborado por más de 20 y 25 años con actitud ejemplar y consecuente con los principios éticos y sociales del sector recibieron la distinción Armando Mestre Martínez.

La Brigada Granma de la Empresa de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Hidráulicas fue reconocida por mostrar resultados positivos en el primer semestre del año en curso.

La delegación provincial de Recursos Hidráulicos fue reconocida por el Comité provincial del Partido, la Central de trabajadores y el Buró provincial de la Construcción.

Los trabajadores hidráulicos de Granma enfrentan desafíos, innovan con sabiduría y trabajan con sentido de responsabilidad social para guiar el agua por caminos de vida, progreso y esperanza.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma