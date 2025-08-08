Consideran en Francia una catástrofe decisión de reocupar Gaza

Expertos franceses criticaron hoy la decisión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de reocupar la Franja de Gaza, un territorio palestino devastado por 22 meses de agresión y sometido a un bloqueo que disparó allí la crisis humanitaria.

«Añadir una ofensiva terrestre a lo que queda de Gaza es una catástrofe absoluta, más allá de cualquier cosa que pueda decirse», advirtió en declaraciones a la cadena France Inter la vicepresidenta del Instituto de Investigación y de Estudios Mediterráneos del Medio Oriente (iReMMO), Agnès Levallois.

De acuerdo con la académica, la reocupación de la Franja, enclave que junto a la ya ocupada Cisjordania conforman el Estado palestino reconocido por más de 150 países, responde a la agenda política de Netanyahu, quien lidia con la presión interna por casos de soborno, fraude y abuso de confianza.

A propuesta del primer ministro, el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó en las últimas horas el plan para controlar Gaza, a partir de argumentos como el objetivo de eliminar a la milicia Hamas, que mantiene a varios rehenes capturados el 7 de octubre del 2023.

Levallois recordó que Israel controla en la actualidad el 75 por ciento de la Franja, donde confina a sus dos millones de habitantes en algunas zonas.

Esta medida obligará a un millón de personas a desplazarse, pero la pregunta es hacia dónde, subrayó la vicepresidenta del iReMMO, quien lamentó el escenario imperante en Gaza.

La agresión y el bloqueo israelíes en represalia por los ataques de Hamas del 2023 son responsables de más de 60 mil muertes, según fuentes locales, y de una crisis humanitaria con riesgo de hambruna y desnutrición generalizadas.

Por su parte, el profesor universitario Frédéric Encel opinó que Israel busca marginar a la Autoridad Nacional Palestina, organización que la comunidad internacional acepta como representante del pueblo palestino y la fuerza gobernante de un eventual Estado palestino, cuyo reclamo de reconocimiento aumenta por estos días.

«Esta es la única entidad política en el mundo que dispone de un derecho, incluyendo el Derecho Internacional, para regresar a Gaza (dominada por Hamas) para ejercer un control verdadero en ese territorio», abundó.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959