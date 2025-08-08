Israel destruyó el 70 por ciento del sistema de salud en Gaza

El director del Complejo Médico Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, acusó hoy al Ejército israelí de destruir el 70 por ciento del sistema de salud en la Franja de Gaza.

Citado por la agencia de noticias Safa, el galeno reveló que en el enclave costero funcionan solo dos hospitales infantiles, con una capacidad de apenas 100 camas.

Abu Salmiya criticó los sistemáticos ataques de las Fuerzas Armadas de ese país contra el territorio.

Esta semana, en otras declaraciones, el doctor advirtió sobre la grave escasez de medicamentos e insumos en el enclave costero, incluido unidades de sangre y anestesia, necesarias para intervenciones quirúrgicas.

Al respecto, detalló que el Al-Shifa recibe a diario lesiones graves, principalmente en la parte superior del cuerpo, que requieren operaciones.

También la Defensa Civil en Gaza alertó que el sistema de salud allí es incapaz de asumir el creciente número de hambrientos y heridos que llegan cada día a los hospitales como resultado de la continua agresión.

El portavoz de esa institución de socorro, Mahmoud Basal, destacó que sus equipos de ayuda se enfrentan a una intensa presión como consecuencia de la escalada de ataques del Ejército.

Basal acusó a Israel de imponer “una política sistemática de asesinatos masivos y ataques intensivos contra civiles” en Gaza.

Recordó que la escalada se produce en medio del bloqueo impuesto a la Franja desde marzo pasado.

Según datos oficiales, más de 61 mil personas murieron en el territorio desde el comienzo de la agresión, en octubre de 2023, en tanto la cifra de heridos supera los 151 mil.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959