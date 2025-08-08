Materiales sanitarios para Cuba desde Bilbao

La Semana Grande de Bilbao (Aste Nagusia), programada del 16 al 24 de agosto, recaudara fondos y materiales sanitarios para Cuba en una iniciativa impulsada por grupos de solidaridad.

Según conoció hoy Prensa Latina, se trata de una acción que lleva el lema de “Con Cuba: Sí a la Salud, No al Bloqueo”, auspiciada por la asociación de amistad Euskadi-Cuba y las agrupaciones de la emigración cubana en Euskal Herria Sierra Maestra y Desembarco del Granma. También, con el respaldo de Bilboko Konpartsak.

Cubainformación detalló en la nota remitida por su coordinador José Manzaneda, que el dibujo y cartel de esta campaña fueron diseñados por el conocido artista vasco Tasio.

Se recogerán materiales sanitarios como medicamentos, jeringuillas, guantes, esparadrapos, vendas, sondas, suturas, pañales, compresas, preservativos, entre otros.

Asimismo, la iniciativa incluye la posibilidad de aportar ingresos para la campaña europea “Con la mano en el corazón. Marcapasos para Cuba”, para cubrir el actual déficit en los hospitales de la Isla.

En el texto, se precisó que el pueblo cubano atraviesa una durísima situación económica, que afecta especialmente a su sistema de salud pública, con carencias muy graves de insumos y medicamentos en hospitales, policlínicos y farmacias.

Por otro lado, se conoció el cierre en Andalucía de la campaña que permitió recaudar 14 mil 642 euros, que se sumarán a otras contribuciones del MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba), destinados a la compra de marcapasos.

Hasta julio organizaciones de otras partes del Estado español, como Valencia, Galicia, Madrid, Asturias, Aragón, Murcia y Cataluña, habían recaudado casi 20 mil euros.

