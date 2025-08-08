Concluye jornada mundial de la lactancia materna

Hoy concluye la semana mundial de la lactancia materna, que sesionó bajo el lema: «Prioricemos la lactancia materna: construyendo sistemas de apoyo sostenibles». En su contexto, los municipios granmenses desarrollaron decenas de actividades. Hogares maternos, policlínicos, consultorios y comunidades fueron epicentro de las principales acciones. La jornada tuvo como objetivo primordial fortalecer entornos que permitan a cada madre amamantar de forma exitosa y sostenida.