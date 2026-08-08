Fidel:legado vivo en la juventud

Este 13 de agosto se cumplen Cien años del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, quien dejó una huella imborrable en la historia nacional y en la conciencia de las nuevas generaciones.

El líder invicto de la Revolución supo ver en los jóvenes la energía capaz de transformar la sociedad y en ellos depositó la confianza de que el futuro sería conquistado con esfuerzo y dignidad.

Desde el asalto al Cuartel Moncada en 1953, pasando por la lucha en la Sierra Maestra, hasta la proclamación del triunfo revolucionario en enero de 1959, Fidel demostró que la voluntad podía cambiar el rumbo de la historia.

Hoy la juventud granmense, inspirada en su legado, asume con responsabilidad el reto de mantener viva la obra revolucionaria. En cada aula, en cada centro de trabajo y en cada espacio cultural, se renueva el compromiso de ser protagonistas del presente.

Ese espíritu de lucha que Fidel sembró en las nuevas generaciones se convierte en llamado permanente a no rendirse ante las dificultades, a sostener la esperanza y a defender la justicia como bandera.

Radio Bayamo