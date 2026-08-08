Firman acuerdo para entrega de arroz del proyecto «TB AGRI Conectando Vietnam con Cuba

La entrega del primer lote de 470.99 toneladas de arroz del proyecto «TB AGRI Conectando Vietnam con Cuba» fue concretado tras la firma de un acuerdo, este martes, entre la empresa vietnamita y la cubana Fernando Echenique, en la provincia de Granma.

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Según  la  publicación en las redes sociales,  por la  Agencia Vietnamita  de Noticias,   el cereal es de la variedad OM5451, procedente del hermano país, cultivado  en las terrazas planas del municipio de Yara.

¨Los buenos  resultados  obtenidos desde la primera cosecha  abren  nuevas perspectivas para ampliar  la cooperación agrícola  y contribuir  a la seguridad alimentaria  en Cuba¨, subraya la nota informativa.

La colaboración entre ambos países comienza a germinar en los campos granmense, donde tecnología, disciplina y saberes compartidos, a partir de un modelo, transforma  la producción arrocera en la Mayor de las Antillas.

Así se suman  la experiencia acumulada,  la  infraestructura hidráulica y proyectos como el referido vietnamita que impulsan mayores niveles  productivos del demandando cereal.

La Demajagua

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