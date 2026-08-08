Firman acuerdo para entrega de arroz del proyecto «TB AGRI Conectando Vietnam con Cuba

La entrega del primer lote de 470.99 toneladas de arroz del proyecto «TB AGRI Conectando Vietnam con Cuba» fue concretado tras la firma de un acuerdo, este martes, entre la empresa vietnamita y la cubana Fernando Echenique, en la provincia de Granma.

Según la publicación en las redes sociales, por la Agencia Vietnamita de Noticias, el cereal es de la variedad OM5451, procedente del hermano país, cultivado en las terrazas planas del municipio de Yara.

¨Los buenos resultados obtenidos desde la primera cosecha abren nuevas perspectivas para ampliar la cooperación agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria en Cuba¨, subraya la nota informativa.

La colaboración entre ambos países comienza a germinar en los campos granmense, donde tecnología, disciplina y saberes compartidos, a partir de un modelo, transforma la producción arrocera en la Mayor de las Antillas.

Así se suman la experiencia acumulada, la infraestructura hidráulica y proyectos como el referido vietnamita que impulsan mayores niveles productivos del demandando cereal.

La Demajagua