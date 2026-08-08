Los aniristas, una fuerza necesaria

Los aniristas constituyen una fuerza necesaria para enfrentar la situación económica que vive el país actualmente y para contrarrestar el bloqueo imperial que intenta asfixiar al pueblo cubano. Así lo expresó Adael Torre Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores en Granma, al evaluar la labor que desarrollan los miembros de la organización en el territorio.

Es por eso es que este año, que la organización arriba a sus 40 años de creada son múltiples las metas propuestas por sus integrantes, precisó el directivo.

Destacó que los que impulsan los procesos científicos y técnicos en sus centros de trabajo, dirigen sus acciones a generalizar innovaciones que impulsen el desarrollo económico y social de sus entidades.

Refirió que con este objetivo se realizan intercambios entre aniristas experimentados con Agregó que la motivación y estimulación a los aniristas jóvenes es otro de los aspectos importantes para el funcionamiento integral de la organización.

El máximo dirigente de la ANIR en Granma, dijo que el empleo de la ciencia y la técnica en los procesos productivos es esencial para impulsar el desarrollo de la sociedad y una manera de homenajear a Fidel en su centenario, quien patentizó que el futuro de Cuba tiene que ser de hombres de ciencia.resultados en su labor, para fortalecer la labor integralmente.

La Demajagua