“Revolución Solar 2026” por Cuba en España

Una iniciativa denominada Catálogo Solidario, "Revolución Solar 2026", aspira a recaudar fondos destinados a la compra de paneles para Cuba, destacó hoy una fuente cercana al proyecto.

Igualmente, Revolución Solar (Eguzki Iraultza) es un grupo de trabajo formado en Euskal Herria (el País Vasco), que aspirar a conseguir fondos a través de la venta de artículos y bonos, para la adquisición e instalación de paneles solares en Cuba.

De acuerdo con José Manzaneda, coordinador de Cubainformación, la propuesta parte de una premisa clara: “contribuir a garantizar fuentes de energía para el pueblo cubano en un contexto marcado por la escasez y los apagones, provocados por el bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos.

La asociación vasca de amistad Euskadi-Cuba ofrece su respaldo a la idea.

Entre los productos a la venta se encuentran tazas, bolígrafos, bolsas de tela, gorras y camisetas con mensajes e imágenes vinculados a la solidaridad con Cuba. Se trata de una forma de convertir cada compra en un acto concreto de solidaridad.

La campaña también contempla la posibilidad de realizar una aportación económica directa mediante bonos solidarios, reveló la fuente.

Se piden aportaciones libres hasta cantidades equivalentes a una cuarta parte de un panel solar, de 400 vatios, una batería LiFePO4 o un sistema solar completo.

La contienda denuncia la escasez y los apagones prolongados y señala sus consecuencias sobre hospitales, centros de salud, escuelas y familias, al tiempo que vincula este panorama con el cerco económico de Washington a la Isla y su endurecimiento.

Junto a la recaudación económica, la campaña incorpora un mensaje de solidaridad y resistencia: «¡No podrán apagar Cuba!», acompañado en euskera por «Ezin izango dute eguzkia blokeatu!» («¡No podrán bloquear el sol!»).

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959