Educadores granmenses rumbo a la enseñanza en Guinea Ecuatorial

Una calurosa despedida tuvieron recientemente siete profesionales de la educación en Granma, quienes partirán hacia la hermana República de Guinea Ecuatorial, para incorporarse a una nueva misión internacionalista.

De acuerdo con el perfil en Facebook de Educación Granma, la ceremonia constituyó un espacio de reconocimiento, a quienes asumirán el compromiso de representar a Cuba en otras tierras, desde la noble responsabilidad de enseñar, compartir saberes, y acompañar la formación de niños, jóvenes y familias.

En las palabras dirigidas a los colaboradores se destacó la preparación profesional, la sensibilidad humana y la vocación de servicio que caracterizan al magisterio cubano.

También fueron resaltados los valores de solidaridad, fraternidad y altruismo que distinguen al pueblo cubano y sustentan su cooperación con otras naciones, donde cada educador llevará consigo el compromiso de desempeñar su labor con responsabilidad, ética y entrega.

La Dirección General de Educación de Granma, deseó éxitos a los integrantes de la misión, y expresó la confianza en que pondrán en alto el prestigio de la escuela cubana, reconocida por su carácter inclusivo y humanista.

La misión que tendrán a cargo estos profesionales granmeses reafirmarán, además, la importancia de la labor educativa como vía para tender puentes entre Cuba y esa nación africana, donde trasladarán experiencias pedagógicas para contribuir al fortalecimiento de los procesos educativos en ese país.

La Demajagua