Registra crecimiento industria de maquinaria de China

La industria de maquinaria de China registró en el primer semestre del año un crecimiento en lo referente al valor agregado de las principales empresas del 6,4 por ciento interanual, según informó hoy la Federación de la Industria de Maquinaria de China (CMIF).

De acuerdo a la CMIF, durante este período las principales compañías de maquinaria registraron ingresos operativos totales de 16,1 billones de yuanes (alrededor de 2,39 billones de dólares), un aumento del 6,5 por ciento interanual en este acápite.

Los ingresos en 14 subindustrias crecieron en comparación con igual período del año anterior, entre los cuales las tasas de crecimiento de los electrodomésticos, maquinaria de construcción, máquinas de herramientas, robot y fabricación inteligente superaron el 10 por ciento.

Según la Federación, al cierre del primer semestre, la industria registró un valor total de más de 692 millones de dólares en importación y exportación de bienes, un 15,9 por ciento superior a lo logrado en 2025.

En lo referente al crecimiento de las exportaciones a los países de la Franja y la Ruta, los miembros de la Asociación Económica Integral Regional, la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el sector superó los dos dígitos.

Precisa la CMIF que la transición de la energía verde impulsó la producción de unidades de energía nuclear, energía hidroeléctrica y turbinas eólicas al aumentar en un 92,0, 51,9 y 11,5 por cientos, respectivamente, proporcionando así soportes de equipos para la construcción de un nuevo sistema de energía.

El gigante asiático implementa políticas destinadas a estabilizar el crecimiento y promover la transformación industrial en pos de que el sector mantenga un crecimiento constante durante el XV Plan quinquenal 2026-2030.

Radio Bayamo