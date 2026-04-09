Avanza programa de crianza de búfalos en Empresa Agropecuaria Bayamo

El programa bufalino en la Empresa Agropecuaria Bayamo, en la provincia de Granma, exhibe resultados favorables, en lo que va de año.

Sus avances lo avala el hecho de crecer de forma sostenida con 207 nacimiento en el 2025, para sumar 856 ejemplares, mientras proyecta incrementar ese indicador en el actual año, al contar con el total de la masa de hembras gestadas.

Miguel Mendoza Acuña, director de la Unidad empresarial de base (Ueb) Ernesto Che Guevara, calificó de alentadora la recuperación y trabajan con intensidad en la edificación de nuevas vaquerías y áreas, en las zonas de Molino Rojo, Pozo Cuadrado y La Candelaria.

Explicó que la Ueb presta servicios, con una brigada de reproducción, a ocho Unidades Básicas de Producción Cooperativa y seis Cooperativas de Créditos y Servicios y convenios de cebas de búfalos con varios productores individuales.

Granma acomete la labor desde hace algunos años, en la crianza de la especie bovina, bajo la dirección y control del Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura con el chequeo de su desarrollo, en condiciones de pocos recursos materiales.

La masa bufalina tiene una alta tasa reproductiva, genera pequeños gastos y entre sus cualidades están la longevidad, con 20 y 25 años de vida productiva, mayor resistencia, además es capaz de convertir pastos y forrajes de mala calidad, en proteína en forma de carne y leche de gran valor nutricional.

Son animales propios, para la situación por la que se atraviesa de limitaciones económicas, no exigen de inversiones grandes en instalaciones, solo una vaquería típica o rústica con sombra, agua, comida y buen trato.

Es una opción, que deberá rendir frutos en la crianza y plantea el conocimiento de un manejo adecuado, con un acostumbrado horario, para recogerlo en su corraleta, lo cual facilita la docilidad del animal que no necesita ni de una cerca.

El búfalo crece en su rebaño, en más de un 15 por ciento anual, con natalidad que supera el 90 por ciento y en la provincia, siete municipios cuentan con animales, la mayor cantidad están localizados en Bayamo, Cauto Cristo y Manzanillo; y se han extendidos a Campechuela, Yara, Jiguaní y Río Cauto.

La Demajagua